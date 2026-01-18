„OpenAI“ išleidžia „ChatGPT Go“ globaliai, neužilgo pradės reklamų bandymus
Praėjusių metų rugpjūtį „OpenAI“ Indijoje pradėjo teikti pigią „ChatGPT Go“ prenumeratą, kurios kaina yra 399 INR per mėnesį. Nuo tada „ChatGPT Go“ buvo išplėsta į 170 šalių ir dabar yra prieinama visose rinkose, kuriose yra prieinama „ChatGPT“, įskaitant JAV.
JAV „ChatGPT Go“ kainuoja 8 USD per mėnesį, o „ChatGPT Plus“ ir „Pro“ kainuoja atitinkamai 20 USD per mėnesį ir 200 USD per mėnesį. Čia galite patikrinti visų jūsų šalyje prieinamų „ChatGPT“ planų kainas ir funkcijas.
Be to, kad paskelbė apie „ChatGPT Go“ pasaulinį išleidimą, „OpenAI“ pranešė, kad artimiausiomis savaitėmis planuoja pradėti testuoti reklamą JAV prisijungusiems suaugusiems „ChatGPT“ nemokamų ir „Go“ pakopų naudotojams. „ChatGPT“ „Plus“, „Pro“, „Business“ ir „Enterprise“ planai liks be reklamų.
„OpenAI“ teigia, kad „ChatGPT“ atsakymai nebus veikiami reklamų, kurios visada bus atskirtos nuo natūralių atsakymų ir aiškiai pažymėtos. Be to, jūsų pokalbiai su ChatGPT liks privatūs reklamuotojams.
„OpenAI“ planuoja pradėti reklamos testavimą, rodydama jas „ChatGPT“ atsakymų apačioje, kai yra atitinkamas reklamuojamas produktas ar paslauga, pagrįsta jūsų pokalbiu su AI pokalbių robotu. Žemiau pateiktame paveikslėlyje, kurį pasidalijo „OpenAI“, matyti, kaip galėtų atrodyti pirmieji reklamos formatai bandymo metu.
„ChatGPT“ naudotojai taip pat gali matyti reklamą ir tiesiogiai užduoti klausimus, reikalingus pirkimo sprendimui priimti.
„Mes mokysimės iš atsiliepimų ir tobulinsime reklamų rodymą, bet mūsų įsipareigojimas pirmiausia atsižvelgti į naudotojų poreikius ir išlaikyti pasitikėjimą nesikeis. Pradėdami savo reklamos platformą nuo nulio ir laikydamiesi šių principų, galime suderinti savo paskatas su tuo, ko žmonės nori iš „ChatGPT“, – rašoma „OpenAI“ tinklaraščio įraše.
„Mūsų ilgalaikis tikslas išlieka kurti produktus, kuriuos milijonai žmonių ir įmonių laiko pakankamai vertingais, kad už juos mokėtų. Mūsų įmonių ir prenumeratos verslas jau yra stiprus, ir mes tikime įvairiapusišku pajamų modeliu, kuriame reklamos gali padėti padaryti intelektą prieinamesnį visiems“, – pridūrė „OpenAI“.
