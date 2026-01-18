Dar viena bendrovė ruošiasi išleisti telefoną su teleobjektyvo prailginimo lęšiu
Kalbant apie išmaniuosius telefonus su teleobjektyvo prailginimo lęšiais, į galvą ateina „Oppo Find X9 Pro“ ir „vivo X300 Pro“, nes jie buvo išleisti ne taip seniai. Prie šių išmaniųjų telefonų prisijungs „Magic8 RSR Porsche Design“, todėl „Honor“ taps naujausia prekės ženklu, prisijungusiu prie teleobjektyvo prailginimo klubo.
„Honor“ „Weibo“ paskelbė, kad „Magic8 RSR Porsche Design“ palaikys papildomą teleobjektyvą, kuris bus kameros rinkinio dalis. Žemiau pateiktame „Honor“ pasidalintame vaizde matyti, kad teleobjektyvo prailginimo lęšis padidins natūralų priartinimą 2,35 karto.
„Honor“ taip pat paskelbė keletą nuotraukų, padarytų naudojant teleobjektyvo prailginimo lęšį. Jas galite peržiūrėti žemiau ir pasakyti, ką apie jas manote.
