Pati „Samsung“ teigia, kad „Galaxy S26 Edge“ ir „S26 Pro“ modelių nebus
Samsung ruošiasi pristatyti naująją „Samsung Galaxy S26“ seriją, tačiau kai kurie vis dar spėlioja, ar „Galaxy S26 Edge“ pakeis „Galaxy S26 Plus“, o „Pro“ užims įprasto „S26“ vietą. Ankstesni gandai sakė „ne“ į abu klausimus, o naujausias nutekėjimas, jei jį taip galima pavadinti, patvirtina šias ankstesnes išvadas.
Remiantis „Samsung Colombia“ paskelbtu PDF dokumentu apie reklamines akcijas, „Galaxy S26“ serija, kuri debiutuos šių metų „Galaxy S26 Unpacked“ renginyje, bus sudaryta iš „Galaxy S26“, „S26+“ ir „S26 Ultra“, o „Pro“ ar „Edge“ modelių nebus.
Tačiau tai nereiškia, kad šie du telefonai yra atšaukti. Galbūt „Edge“ išleidimas bus atidėtas, bet kol kas viskas rodo, kad „Samsung“ atsisako „Edge“ serijos.
