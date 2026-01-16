ASUS pateikė trečią pranešimą dėl RTX 5070 Ti gamybos apimčių. Atsisako ankstesnių teiginių
ASUS nusiuntė „Hardware Unboxed“ dar vieną pareiškimą apie „GeForce RTX 5070 Ti“ ir „GeForce RTX 5060 Ti 16GB“ gamybą. Šį kartą ASUS teigia, kad nė vienas iš modelių nėra nutrauktas ar pasiekęs gyvavimo ciklo pabaigą, ir kad jų pardavimas bus tęsiamas.
Tai tiesiogiai prieštarauja ankstesniam „Hardware Unboxed“ pateiktam ASUS pareiškimui, kuriame buvo teigiama, kad ASUS modeliai yra „pasiekę gyvavimo ciklo pabaigą“ dėl tiekimo apribojimų. Naujajame pareiškime kaltinama „neišsami informacija“ iš ASUS viešųjų ryšių atstovo ir nurodoma, kad atminties tiekimo apribojimai yra priežastis, dėl kurios kai kuriose regionuose vaizdo plokščių trūksta. Kitaip tariant, jie patvirtino, kad jų viešųjų ryšių atstovas iš tiesų taip sakė, bet, atrodo, tai nebuvo visiškai tiksli informacija.
Anksčiau NVIDIA žiniasklaidai pranešė, kad visi „GeForce“ modeliai vis dar yra tiekiami, tačiau taip pat pripažino atminties tiekimo apribojimus.
„GeForce RTX“ GPU paklausa yra didelė, o atminties tiekimas yra ribotas. Mes toliau tiekiame visus „GeForce“ modelius ir glaudžiai bendradarbiaujame su tiekėjais, kad maksimaliai padidintume atminties prieinamumą.
– NVIDIA
