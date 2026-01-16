Technews.lt - #1 IT naujienos

„Styx: Master of Shadows“ ir „Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition“ žaidimai siūlomi nemokamai

Paskelbta

„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Styx: Master of Shadows“ ir „Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Pasiūlymas dėl „Styx: Master of Shadows“ ir „Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition“  bus aktyvus iki sausio 22 dienos.

  • „Styx: Master of Shadows“ žaidimą rasite čia.
  • „Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition“ žaidimą rasite čia.

