„Styx: Master of Shadows“ ir „Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition“ žaidimai siūlomi nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Styx: Master of Shadows“ ir „Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Pasiūlymas dėl „Styx: Master of Shadows“ ir „Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition“ bus aktyvus iki sausio 22 dienos.
