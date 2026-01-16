„Intel“ partneriai sako, kad dar negavo „Arc B770“ testavimo pavyzdžių
Du „Intel“ partneriai teigia, kad „Intel“ jiems dar nepateikė „Arc B770“ bandomųjų plokščių. „Intel“ taip pat nepateikė galutinių specifikacijų, o abu partneriai teigė, kad negali patvirtinti, ar produktas vis dar bus išleistas. Vienas partneris teigė, kad bandomosios plokštės egzistuoja, bet kol kas jos yra tik „Intel“ laboratorijose. Tas partneris neturi „Arc B770“ aparatūros ir jam nebuvo pasakyta, kada vaizdo plokštės galėtų būti išsiųstos.
Tai nereiškia, kad „Arc B770“ yra atšauktas. „Intel“ galėtų pradėti nuo savo dizainos projekto ir vėliau jį išplėsti partneriams, bet šiuo metu tai nėra aišku. Aišku tik tai, kad gamybos laikas nėra trumpas: nuo galutinių plokščių specifikacijų ir aparatūros gavimo iki gamybos pradžios dažnai praeina šešios ar daugiau savaičių, o terminai skiriasi priklausomai nuo tiekėjo.
Remiantis „Intel“ veikla su „BMG-G31“ programinės įrangos įgalinimu, projektas vis dar vyksta, tačiau jo apimtis lieka neaiški, įskaitant tai, ar jis bus pristatytas kaip vartotojams skirtas produktas.
Naujausi komentarai