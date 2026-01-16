Nešiojamų kompiuterių gamintojai turi maždaug metus RAM atsargų, DRAM krizės poveikis bus minimalus
Neseniai duotame interviu „Intel“ teigė, kad nešiojamųjų kompiuterių rinka greičiausiai nepatirs didelių nuostolių dėl atminties lustų trūkumo, kurį lėmė dirbtinio intelekto duomenų centrų bumas. Kai kurie analitikai prognozavo staigų kainų kilimą arba galimybę, kad būsimų nešiojamųjų kompiuterių modelių specifikacijos bus prastesnės. Tačiau, „Intel“ teigimu, kol kas padėtis turėtų išlikti gana stabili.
„Intel“ produktų valdymo vyresnysis direktorius Nish Neelalojanan teigė, kad OEM gamintojai sukaupė pakankamai atsargų 9–12 mėnesiams. Nešiojamųjų kompiuterių gamintojai, kurie naudoja „Intel“ platformas, užsitikrino pakankamai komponentų, kad galėtų įveikti DRAM krizę, o tai yra buferis, kuris galiausiai turėtų būti naudingas vartotojams. „Jei kas nors galėtų prognozuoti atminties rinką, dabar jau būtų turtingas“, – interviu metu juokavo Neelalojanan.
Tačiau OEM gamintojai nesiremia aiškiaregystės gebėjimais. Neelalojanan paaiškino, kad kompiuterių gamintojai paprastai planuoja kelerius metus į priekį, užsitikrindami tiekimą gerokai prieš produktų pristatymą. Dėl to dabartinės atsargos padeda apsaugoti pramonę nuo tiekimo grandinės sutrikimų, leidžiant naujus nešiojamuosius kompiuterius pristatyti iš esmės pagal grafiką.
