AMD dirba su savo partneriais, kad vaizdo plokščių kainos liktų netoli rekomenduojamų kainų
AMD teigia, kad atminties kainos lems, kiek „Radeon“ grafikos plokštės galės priartėti prie rekomenduojamų kainų 2026 m. Interviu su „Gizmodo“ per CES 2026, AMD „Ryzen“ viceprezidentas David McAfee apibūdino DRAM kainas ir tiekimą kaip pagrindinį apribojimą kuriant grafikos plokštes, kurių kaina atitiktų rekomenduojamas kainas.
AMD bendradarbiauja su ilgalaikiais DRAM tiekėjais ir savo partneriais, siekdama užtikrinti tiekimą ir kontroliuoti vaizdo plokščių kainas. McAfee taip pat sakė, kad bendrovė negali prognozuoti, kaip keisis atminties kainos, todėl sunku duoti tvirtus pažadus mažmeninei rinkai.
