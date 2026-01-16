ASUS praneša, kad RTX 5070 Ti nebegaminama, toliau seks RTX 5060 Ti 16 GB
„Hardware Unboxed“ CES 2026 parodoje sužinojo, kad RTX 5070 Ti modelis faktiškai pasiekė savo gyvavimo pabaigą. ASUS teigimu, NVIDIA nustojo tiekti GPU šiam modeliui, o tai reiškia, kad šiuo metu rinkoje esančios kortos yra paskutinė parduodama partija. Bendrovė patvirtino, kad neplanuoja atnaujinti šio modelio gamybos, o tai reiškia oficialią vienos iš populiariausių RTX 50 serijos vidutinės klasės kortų pabaigą.
Taigi, pagrindinė naujiena yra ta, kad NVIDIA iš esmės pašalino „GeForce RTX 570 Ti“ iš rinkos. ASUS, didžiausias NVIDIA partneris, aiškiai mums pranešė, kad šis modelis šiuo metu susiduria su tiekimo trūkumu, todėl jie šį modelį priskyrė pasibaigusio gyvavimo ciklo statusui. Tai reiškia, kad ASUS neplanuoja nuo šiol gaminti daugiau 5070 Ti modelių. Tai, kas šiuo metu yra parduotuvių lentynose, yra viskas iš jų. Šių vaizdo plokščių daugiau nebegamins.
— „Hardware Unboxed“
Tai yra susiję su neseniai įvykusiais NVIDIA paskirstymo pokyčiais, dėl kurių tiekimas buvo perkelti į kitus modelius. Remiantis dabartine informacija, RTX 5080 dabar bus pagrindinis aktyviai gaminamas 16 GB modelis. „Hardware Unboxed“ taip pat patvirtino, kad RTX 5060 Ti 16 GB patiria panašų trūkumą ir dabar ASUS taip pat paskelbė jo gyvavimo ciklo pabaigą, o gamyba buvo sustabdyta. Pranešama, kad NVIDIA paskirstymo strategija dabar orientuota į 8 GB variantus, pvz., RTX 5060 ir 5060 Ti 8 GB, kurie tebėra prieinami.
Savo naujausiame atnaujinime Hardware Unboxed paaiškino, kad mažmenininkai ir platintojai jau keletą savaičių negali gauti RTX 5070 Ti atsargų. Kainos šoktelėjo, nes likę vienetai išnyko, ir pigiausios kortelės kaina pakilo nuo maždaug 730 JAV dolerių lapkričio mėn. iki 830 JAV dolerių šiandien, o dauguma ASUS modelių jau išnyko iš „Newegg“ sąrašų. Australijoje to paties modelio kaina šoktelėjo nuo 1200 Australijos dolerių iki maždaug 1400 Australijos dolerių, o 2026 m. I ketvirtį tikimasi tolesnio kainų augimo.
RTX 5060 Ti 16 GB eina tuo pačiu keliu, pakildamas nuo 400 USD iki 460 USD, o baziniai modeliai, kai atsargos baigiasi, net viršija 500 USD. Pigesnės 8 GB versijos kol kas liks lentynose, bet taip pat susiduria su didesnėmis tiekimo sąnaudomis, o kai kurie mažmenininkai tikisi, kad artimiausiuose pristatymuose kainos pakils apie 20 %.
RTX 5070 techniškai tebėra prieinama, nors jo prieinamumas sumažėjo, o kainos jau pradėjo kilti. Turėdama 12 GB VRAM, vaizdo plokštė yra mažiau pažeidžiama DRAM kainų šuoliams, tačiau mažmenininkai nebegauna didelių atsargų papildymų.
Naujausi komentarai