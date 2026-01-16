NVIDIA grafikos procesorių tiekimą partneriams mažina iki 20 %
Naujas nutekintojo @MEGAsizeGPU įrašas teigia, kad NVIDIA sumažino GPU tiekimą savo partneriams nuo 15 % iki 20 %. Pagal tą patį įrašą, NVIDIA toliau komplektuoja savo GPU su atmintimi, kas yra įprasta praktika, tačiau „2026 m. naujų produktų nebus“.
Naujas „MEGAsizeGPU“ teiginys rodo, kad NVIDIA gamybos sulėtėjimas yra ne tik laikinas paskirstymo apribojimas. 15–20 % tiekimo sumažėjimas galėtų reikšti mažesnius pristatymo kiekius per visus metus, o tai turėtų įtakos tiek vartotojams, tiek OEM kanalams.
Tai taip pat patvirtina tai, ką keli partneriai nurodė CES parodoje – kad 2026 m. RTX 50 SUPER atnaujinimas nebus vykdomas. Pranešama, kad numatytas išleidimas buvo atšauktas arba atidėtas prieš renginį, o dabar, kai NVIDIA mažina GPU pristatymus, tikimybė, kad šiais metais bus išleistas naujas GeForce produktas, atrodo nedidelė.
