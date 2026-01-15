„MediaTek“ atskleidžia „Dimensity 9500s“ ir „Dimensity 8500“ telefonų lustus
„MediaTek“ praėjusių metų rugsėjį pristatė savo flagmaną – mobilųjį lustą „Dimensity 9500“, o dabar pristatė ir naująjį Dimensity 9500s. Kartu su juo kompanija taip pat paskelbė apie vidutinės klasės lustą Dimensity 8500. Kaip ir „Dimensity 9500“, naujasis aštuonių branduolių „9500s“ taip pat turi „All Big Core“ architektūrą ir yra pagamintas naudojant 3 nm technologiją.
„Dimensity 9500s“ turi pagrindinį „Arm Cortex-X925 Ultra“ branduolį, kurio dažnis yra 3,73 GHz. Jis taip pat turi tris „Cortex-X4“ premium branduolius ir keturis „Cortex-A720“ našumo branduolius. Grafikai lustas turi „Immortalis-G925“ GPU, kuris palaiko pažangų spindulių sekimą, prisitaikančią žaidimų technologiją 3.0 ir kadrų technologiją 3.0. Jis turi galingą NPU, palaikantį „generatyvinį mąstymą ir multimodalius modelius“.
Jis turi „MediaTek Imagiq“ vaizdo procesorių, skirtą realaus laiko judesio sekimui iki 30 kadrų per sekundę, 8K 60 visiškai fokusuotam vaizdo įrašymui su „Dolby Vision HDR“ ir triukšmo mažinimui. Mikroschema palaiko iki 320 MP kameros jutiklį ir WQHD+ ekranus su iki 180 Hz atnaujinimo dažniu.
„9500s“ lustas taip pat palaiko LPDDR5X RAM ir UFS 4 atmintį. Jis dar palaiko Wi-Fi 7, dvigubas SIM korteles, dvigubą aktyvų 5G, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC, QZSS, Bluetooth 5.4 ir „MediaTek UltraSave 4.0“ energijos taupymo technologiją.
„Dimensity 8500“ taip pat turi „All Big Core“ CPU dizainą, bet yra pagamintas naudojant pigesnį 4 nm procesą. Jis turi aštuoniais „Cortex-A725“ branduoliais, kurių dažnis siekia iki 3,4 GHz. Jis turi „Mali-G720“ GPU, kuris, kaip teigiama, siūlo iki 25 % didesnį našumą ir 20 % mažesnį energijos suvartojimą, palyginti su ankstesne karta.
Jis palaiko „LPDDR5X“ 4 kanalų RAM, UFS 4 saugyklą ir yra komplektuojamas su „MediaTek“ 8-osios kartos NPU (880), kuris palaiko daugumą didelių kalbos ir vaizdų generavimo modelių. Lustas taip pat turi „Wi-Fi 6E“, „Bluetooth 5.4“, tą pačią GPS palydovų paramą kaip ir flagmanas 9500s, dar yra dvigubų SIM kortelių, dvigubo aktyvaus 5G ryšio ir „MediaTek UltraSave 3.0+“ palaikymas.
Kalbant apie vaizdo apdorojimą, lustas palaiko maksimalų 320 MP kameros jutiklį, 4K 60 fps vaizdo įrašymą ir rodo iki WQHD+ skiriamąją gebą bei 144 Hz atnaujinimo dažnį.
