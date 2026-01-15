„Samsung Internet“, skirtą „Windows“, gali atsisiųsti visi norintys
Spalio mėnesį „Samsung“ išleido savo interneto naršyklę „Windows“ operacinei sistemai. Tai buvo gana svarbus žingsnis, nes iki tol „Samsung Internet“ buvo prieinama tik „Android“ įrenginiams. „Samsung Internet“ skirtas „Windows“ buvo beta versija ir prieinama tik Korėjoje ir JAV.
Šiandien tai pasikeitė. „Samsung Internet for Windows“ dabar prieinama visiems, nepriklausomai nuo vietovės (nors oficialioje svetainėje teigiama, kad ji prieinama tik Korėjoje ir JAV, atsisiuntimo mygtukas veikia visur). Ji vis dar yra beta versija, tai nepasikeitė. Platesnis prieinamumas rodo, kad ji greičiausiai netrukus pasieks stabilų statusą, tačiau oficialaus pranešimo šiuo klausimu nebuvo.
Žinoma, galite naudoti „Samsung Internet“ naršyti internete, kaip ir „Chrome“, „Edge“, „Firefox“, „Opera“ ar „Vivaldi“. „Samsung Internet“ turi įdiegtą sinchronizavimo funkciją, kuri veikia visose jūsų „Android“ įrenginiuose ir „Windows“ naršyklėje. O su „Samsung Pass“ jūsų slaptažodžiai yra saugūs ir sinchronizuojami visose įrenginiuose. Galite netgi tęsti naršymą interneto puslapiuose skirtinguose įrenginiuose.
