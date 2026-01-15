„Tesla“ nebeleis įsigyti „Full Self-Driving“ paslaugos, bus įmanoma tik prenumerata
Nuo kito mėnesio „Tesla“ nebeįgalės klientams įsigyti savo visiškai autonominės vairavimo („Full Self-Driving“ – FSD) programinės įrangos už vienkartinį mokestį. Vietoj to, autonominio vairavimo pagalbos funkcija bus prieinama tik pagal dabartinį 99 JAV dolerių per mėnesį abonemento modelį.
„Tesla“ generalinis direktorius Elonas Muskas apie šį pokytį paskelbė vakar „X“ žinutėje. Turtingiausias pasaulio žmogus niekada nenurodė priežasties, kodėl pereita prie vien tik prenumeratos modelio.
Vienkartinė FSD kaina per metus labai pasikeitė. 2019 m. ji buvo 5000 JAV dolerių, o 2022 m. išaugo iki rekordinių 15 000 JAV dolerių. Po metų ji buvo sumažinta iki 12 000 JAV dolerių, o 2024 m. „Tesla“ ją sumažino iki dabartinių 8000 JAV dolerių. Bendrovė taip pat sumažino prenumeratos kainą nuo pradinių 199 JAV dolerių iki 99 JAV dolerių 2024 m.
sekantis zingsnis bus isimti vaira 😀
Feodalizmas 2.0