Programėlė pavadinta „Are You Dead?“ labai populiarėja tarp vienišių
Nauja kinų programa tyliai kyla mobiliųjų programų parduotuvių reitinguose. Jos principas yra paprastas, bet nerimą keliantis: naudotojai kartą per dieną „prisiregistruoja“, kad patvirtintų, jog jie vis dar gyvi ir sveiki. Kūrėjai teigia, kad ši priemonė skirta padidinti vienišų žmonių saugumą, atsižvelgiant į vis didėjantį izoliacijos jausmą šiuolaikiniame gyvenime.
Ši programa, pavadinta „Demumu“, buvo išleista „Moonscape Technologies“ 2025 m. gegužės mėn. ir nuo tada sulaukė netikėto populiarumo šuolio. Pavadinimas yra kinų kalbos žodžių žaismas, kuris apytikriai verčiamas kaip „Ar tu miręs?“ („Are You Dead?“) – tai atviras pavadinimas, atspindintis pagrindinę programos funkciją. „Moonscape“ pozicionuoja „Demumu“ kaip lengvą saugumo pagalbininką žmonėms, gyvenantiems vieniems.
„Demumu“ nereikia kurti paskyros ar prisijungti. Naudotojai tiesiog pateikia pagrindinę informaciją apie kontaktinį asmenį nelaimės atveju, pvz., vardą ir el. pašto adresą. Nustačius programėlę, ji kasdien ragina naudotojus paspausti didelį žalią mygtuką, kad praneštų, jog jie yra saugūs. Jei nepavyksta prisijungti, „Demumu“ automatiškai siunčia įspėjimą nurodytam kontaktiniam asmeniui.
Programėlė skirta plačiam vienišų žmonių ratui. „Nesvarbu, ar esate vienišas biuro darbuotojas, toli nuo namų gyvenantis studentas, ar žmogus, pasirinkęs vienišą gyvenimo būdą, „Demumu“ bus jūsų saugumo kompanionas“, – rašoma programėlės aprašyme.
Ne visiems patinka tamsi ir įsimenanti programėlės pavadinimas, todėl „Moonscape“ esą svarsto galimybę pakeisti pavadinimą, kad jis skambėtų ramiau. Remiantis BBC pateikta informacija, „Demumu“ ypač populiarus tarp Kinijos naudotojų tiek šalyje, tiek užsienyje. Jis taip pat tapo populiarus JAV, Singapūre, Honkonge, Australijoje ir Ispanijoje.
„Demumu“ iš pradžių buvo galima atsisiųsti nemokamai, bet „Moonscape“ vėliau įvedė nedidelį įdiegimo mokestį, kurį daugelis naudotojų yra pasirengę sumokėti.
