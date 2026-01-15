Tyrimas atskleidė, kad EV baterijos yra ištvermingos, bet reikia vengti greitojo įkrovimo
Remiantis „GeoTab“ paskelbtais duomenimis, vidutinis metinis elektromobilių akumuliatorių nusidėvėjimo lygis yra tik apie 2,3 proc. – tai gerokai mažiau, nei tikisi dauguma automobilių savininkų. Nusidėvėjimas priklauso nuo kelių veiksnių, iš kurių svarbiausias yra tai, kaip dažnai automobilis įkraunamas naudojant didelio galingumo (virš 100 kW) greitojo įkrovimo įrangą.
Nuvažiuotas atstumas taip pat tiesiogiai veikia akumuliatoriaus būklę, nes transporto priemonės, kurios įkraunamos dažniau, susidėvi labiau nei tos, kurios naudojamos rečiau. Tyrimas parodė, kad elektromobiliai, įkraunami rečiau nei kartą per savaitę, susidėvi vidutiniškai apie 1,5 proc. per metus, o akumuliatoriai, įkraunami kas porą dienų, susidėvi apie 2,3 proc. per metus.
Klimatas taip pat gali turėti įtakos ilgalaikiam akumuliatoriaus veikimui, nes labai karštas oras, kaip pranešama, pagreitina nusidėvėjimą maždaug 0,4 proc. Tačiau įkrovimo galia ir dažnumas išlieka pagrindiniais veiksniais, turinčiais įtakos akumuliatoriaus ilgaamžiškumui.
Tyrime taip pat buvo nagrinėjamas įkrovimo iki 100 procentų ir iškrovimo iki nulio poveikis. Nors dauguma automobilių ir buitinės elektronikos gamintojų įspėja, kad nereikėtų visiškai įkrauti ar iškrauti prietaisų, kuriuose naudojamos ličio jonų ar ličio anglies baterijos, duomenys rodo, kad elektromobilių atveju šie kraštutinumai turi minimalų poveikį realiomis naudojimo sąlygomis.
Tačiau ilgą laiką paliekant elektromobilį 100 % arba 0 % įkrovos lygyje, tai gali neigiamai paveikti baterijos būklę. Tyrimas parodė, kad jei elektromobilis 80 % laiko praleidžia vienoje iš šių kraštutinių įkrovos būsenų, baterija susidėvi apie 0,5 % greičiau.
Analizė apėmė daugiau nei 22 700 EV 2025 m., apimant 21 skirtingą modelį iš kelių pagrindinių prekės ženklų. Nors rezultatai buvo iš esmės nuoseklūs transporto priemonių kategorijose, buvo pastebimų skirtumų priklausomai nuo eksploatavimo sąlygų, baterijų chemijos ir transporto priemonių dydžio.
Pavyzdžiui, daugiafunkciniai automobiliai, įskaitant lengvuosius furgonus, vidutiniškai prarado 2,7 % baterijos talpos per metus, palyginti su lengvaisiais keleiviniais automobiliais, tokiais kaip sedanais ir visureigiais, kurių baterijos talpa vidutiniškai sumažėjo apie 2,0 % per metus. Energijos tankis ir baterijos valdymo konfigūracijos taip pat daro įtaką baterijos ilgaamžiškumui.
Naujausi komentarai