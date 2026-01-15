„Cybenetics“ „Anti-Melt“ prototipas gali apsaugoti nuo 12V-2×6 lydimosi problemų
„Cybenetics Labs“ turi 12 V-2×6 vaizdo plokštėms skirtą „Anti-Melt“ kabelio prototipą, tačiau jis dar nėra parduodamas. Jo konstrukcija yra paprasta, o saugos funkcijos veikia net ir be aktyvios USB jungties.
Kabelį sukūrė Aris Mpitziopoulos, žinomas dėl „Hardware Busters“ ir „Cybenetics PSU“ sertifikatų. Prototipas sujungia standartinį 12V-2×6 į 12V-2×6 kabelį su maža linijine dėžute, kurioje yra elektronika ir vienas LED. Nėra ekrano ir ventiliatoriaus.
Kadangi tai tik kabelis, pagrindinis jo privalumas yra suderinamumas. Įrenginys tinka korpusams, dideliems oro aušintuvams ir grafikos plokštėms, su kuriomis kiti įterptieji įrenginiai gali turėti sunkumų, įskaitant kai kurias „Founders Edition“ konfigūracijas ir tam tikrus individualius dizainus (tai netaikoma „Thermal Grizzly WireView“). Jį taip pat lengviau paslėpti nei papildomus adapterius, kurie matomi ant plokštės maitinimo jungties.
Yra apribojimų. Kabelis turi būti prijungtas tiesiai prie maitinimo šaltinio. Aprašytoje versijoje naudojamas natūralus 12V-2×6 maitinimo šaltinio pusės jungtis, todėl jis skirtas maitinimo šaltiniams, kurie jau teikia tokį išėjimą. Sistemoms, kurios naudoja dvigubus 8-pin maitinimo šaltinio išėjimus, reikėtų kitokio maitinimo šaltinio pusės galo. Galbūt „Cybenetics“ kada nors sukurs panašų sprendimą senesniems maitinimo šaltiniams.
Įdomu tai, kad USB Type-C yra neprivalomas. USB naudojamas konfigūracijai ir jutiklių duomenų skaitymui, bet signalizacijos įspėjimas ir išjungimo apsauga veikia ir be jo. Programinėje įrangoje galite nustatyti ribas, jas pritaikyti, tada atjungti USB ir išlaikyti tą patį veikimą. Įspėjamąjį diodą galite pamatyti žemiau:
Programinėje įrangoje galima konfigūruoti srovės ir temperatūros ribas. „Over Current Trigger Point“ leidžia 8A iki 12A vienai linijai, o RTX 5090 rekomenduojama 10A. „Over Temperature Trigger Point“ galima nustatyti nuo 80°C iki 95°C, o 80°C yra rekomenduojama riba. Reakciją kontroliuoja du laikmačiai: įspėjamojo signalo uždelsimas ir išjungimo uždelsimas, abu pagal numatytuosius nustatymus yra 10 sekundžių.
Stebėjimas galimas, kai prijungtas USB. Programinė įranga gali rodyti srovę visose šešiose laidose ir temperatūrą abiejuose kabelio galuose bei centrinėje dėžutėje, atnaujinant duomenis maždaug kas 100 ms. Ji taip pat gali registruoti rodmenis ir eksportuoti duomenis į Excel failą, o įmontuoti diagramos apibūdinamos kaip mažos ir ribotos.
„ComputerBase“ pažymi, kad praktiškai naudojant trumpi srovių šuoliai gali būti rodomi kaip įspėjimai, nesukeliant apsaugos. Signalas skirtas reaguoti į ilgalaikį ribos pažeidimą, tada kabelis gali nutraukti maitinimą grafikos plokštei po nustatytos uždelsimo trukmės. Jei tai atsitinka, ekranas tampa tamsus ir GPU nustoja vartoti energiją, o pats kompiuteris lieka įjungtas.
Cybenetics Labs, kaip pranešama, nori parduoti kabelį už kainą, artimą savikainai, tačiau nėra užsitikrinęs gamybos partnerio ar platintojo, todėl rinkos paleidimas lieka neaiškus. Kaina ir išleidimo data nebuvo pateiktos.
Naujausi komentarai