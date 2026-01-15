Ateinančią savaitę AMD išleis „Adrenalin Edition 26.1.1“ tvarkyklę su „AI Bundle“
AMD paskelbė apie būsimą „AMD Software: Adrenalin Edition AI Bundle“ paketą, apibūdinamą kaip papildomą, supaprastintą diegimo programą, skirtą vietiniams AI įrankiams įdiegti AMD sistemose. AMD pozicionuoja šį paketą kaip skirtą AI kūrimui ir kūrėjų darbo eigai, o ne žaidimų funkcijoms.
CES 2026 parodoje AMD paskelbė, kad „AI Bundle“ paketas skirtas sumažinti vietinio AI darbo diegimo pastangas. AMD taip pat teigė, kad paketas suteiks prieigą prie populiarių programų vaizdų generavimui ir vietiniam LLM naudojimui, taip pat naują „PyTorch“ palaikymą „Windows“ sistemoje. Šis programinės įrangos atnaujinimas buvo paminėtas „Ryzen AI 400“ serijos paskelbime ir būsimame ROCm atnaujinime. Atrodo, kad „AI Bundle“ bus išleistas kitą savaitę su „Adrenalin 26.1.1“ tvarkyklėmis.
AMD pranešime patvirtinta, kad „AI Bundle“ bus išleistas sausio 21 d., kitaip tariant, tą dieną bus išleistas „Adrenalin 26.1.1“.
