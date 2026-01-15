„NVIDIA App“ atnaujinimas įgalina DLSS 4.5 palaikymą
NVIDIA planavo išleisti „NVIDIA App“ sausio 13 d., tačiau tai neįvyko. Atnaujinimas pradėtas platinti sausio 14 d., perkeliant DLSS 4.5 Super Resolution valdiklius iš beta kanalo į stabilią šaką. Tai tas pats NVIDIA App v11.0.6 funkcijų rinkinys, kuris jau buvo prieinamas beta naudotojams. Stabilus leidimas pasirodė viena diena vėliau nei buvo numatyta anksčiau.
DLSS 4.5 Super Resolution yra pagrįsta antrosios kartos transformatoriaus modeliu. „NVIDIA App“ programoje ji įjungiama per „DLSS Override“ nustatymus ir gali būti taikoma kiekvienam žaidimui atskirai arba visuotinai, įskaitant senesnius žaidimus. NVIDIA teigia, kad perrašymai veikia daugiau nei 400 žaidimų ir programų bei GeForce RTX 20, RTX 30, RTX 40 ir RTX 50 serijos GPU.
NVIDIA taip pat teigia, kad naujasis modelis yra sunkesnis, nes naudoja penkis kartus daugiau skaičiavimo galios nei ankstesnis transformatoriaus modelis. Ankstyvųjų bandymų ataskaitos rodo, kad senesnės RTX vaizdo plokštės, palyginti su ankstesniais modeliais, gali pastebimai nukentėti naudojant DLSS 4.5, todėl geriausi rezultatai paprastai gaunami naudojant naujesnes architektūras.
Kartu su DLSS 4.5, v11.0.6 tęsia NVIDIA valdymo skydo perkėlimą į programą. Atnaujinimas į programą įtraukia likusias NVIDIA Surround parinktis, įskaitant rėmo korekciją ir sparčiuosius klavišus, ir prideda sistemos „debug režimą“, kuris išjungia spartinimą ir įtampos koregavimą iki perkrovimo. Nešiojamųjų kompiuterių naudotojai su „Advanced Optimus“ taip pat gauna aiškesnes ataskaitas apie tai, kurios programos blokuoja aktyvaciją.
„NVIDIA“ taip pat pabrėžė keletą naujausių RTX žaidimų, kurie gali naudoti DLSS perrašymo kelią programoje, o „Multi Frame Generation 6x“ planuojama įtraukti į vėlesnį „NVIDIA App“ atnaujinimą 2026 m. pavasarį.
