Telefonų tiekimas 2025 IV ketvirtyje didėjo 2,3 %
Remiantis preliminariais „International Data Corporation“ (IDC) duomenimis, 2025 m. paskutinį ketvirtį buvo parduota iš viso 336,3 mln. išmaniųjų telefonų, o tai yra 2,3 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. „Apple“ pirmavo su 81,3 mln. parduotų vienetų per šį laikotarpį ir 24,2 % pasaulinės rinkos dalimi. „Apple“ kompanija pasinaudojo „iPhone 17“ serijos sėkme ir pasiekė didžiausias ketvirčio pajamas per visą savo istoriją bei geriausią IV ketvirčio augimą nuo 2021 m.
„Samsung“ metus užbaigė stipriai – 61,2 mln. išsiųstų vienetų ir 18,2 % rinkos dalis. Korėjos prekės ženklas pasiekė įspūdingą metinį augimą – daugiau nei 18 %, kuris yra didžiausias iš visų penkių didžiausių prekės ženklų. „Xiaomi“ užėmė trečiąją vietą su 37,8 mln. parduotų vienetų ir 11,2 % rinkos dalimi, o „vivo“ (27 mln.) ir „Oppo“ (26,9 mln.) dalijosi ketvirtąją vietą.
Nepaisant nuolatinio atminties lustų trūkumo ir ekonominių neaiškumų, tokių kaip muitai ir tiekimo grandinės sutrikimai, pasaulinė išmaniųjų telefonų rinka pasiekė 1,9 % augimą. Nuolatinį augimą premium segmente lydėjo stipri vartotojų paklausa, kurią skatino numatomi kainų kilimai.
Žvelgiant į metines statistikos duomenis, 2025 m. buvo parduota iš viso 1,26 mlrd. išmaniųjų telefonų, o „Apple“ vėl buvo aiškus nugalėtojas. „Apple“ pasiekė rekordinius 247,8 mln. pardavimus per šį laikotarpį ir užėmė 19,7 % pasaulinės rinkos. Kitaip tariant, 1 iš 5 telefonų, parduotų 2025 m., buvo „iPhone“.
„Samsung“ užėmė antrąją vietą su 241,2 mln. parduotų vienetų ir 19,1 % rinkos dalimi, o metinis augimas siekė 7,9 %. „Xiaomi“ pardavė 165,3 mln. vienetų, o „vivo“ ir „Oppo“ – po šiek tiek daugiau nei 8 mln. vienetų.
