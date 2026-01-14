„Xiaomi 17 Max“ turės didžiulę bateriją
Pagal naują informaciją iš Kinijos, „Xiaomi 17“ flagmaninė serija netrukus turės naują narį. Tai bus „Xiaomi 17 Max“, kuris turės didžiausią iš visų „Xiaomi 17“ įrenginių bateriją – 8000 mAh.
Baterija palaikys 100 W laidinį ir 50 W belaidį įkrovimą. „Xiaomi 17 Max“ veikia su „Snapdragon 8 Elite Gen 5“ procesoriumi ir turi ekraną su itin siaurais simetriniams rėmeliais. Jo kameros salos dizainas, kaip teigiama, bus labai panašus į „Xiaomi 17“ dizainą.
Kalbant apie kameras, jis turės tą pačią pagrindinę kamerą kaip „Xiaomi 17“, bet bus pridėta periskopinė teleobjektyvo kamera. Apskritai, jo kameros kokybė, kaip sakoma, bus šiek tiek geresnė nei „Xiaomi 17“.
Dar neaišku, kada šis įrenginys bus išleistas, bet neabejotinai artimiausioje ateityje apie jį girdėsime daug daugiau gandų.
ciuju sita reikes ir nusipirkti, svarbu baterija ir greitas krovimas, o visa kita tai tik smulkmenos 🙂