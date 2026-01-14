D. Trump sako, kad tech milžinai, diegiantys AI serverius, o ne žmonės, turi mokėti didesnes elektros kainas
Savo „Truth Social“ paskyroje D. Trump parašė, kad jis niekada nenori, kad amerikiečiai mokėtų didesnes elektros sąskaitas dėl duomenų centrų. Todėl juos statantys technologijų gigantai turi „sumokėti už savo išlaidas“. Pranešime toliau teigiama, kad pirmoji įmonė, su kuria administracija bendradarbiauja, yra „Microsoft“. Trump sako, kad įmonė nuo šios savaitės padarys didelius pokyčius.
„Mes esame „KARŠČIAUSIA“ šalis pasaulyje ir pirmaujanti dirbtinio intelekto srityje. Duomenų centrai yra svarbiausias veiksnys, lemiantis šį pakilimą ir užtikrinantis amerikiečių LAISVĘ ir SAUGUMĄ, tačiau didžiosios technologijų kompanijos, kurios juos stato, turi „sumokėti už savo veiksmus“. Ačiū ir sveikinimai „Microsoft“, – pridūrė jis.
„Microsoft“ neatsakė į prašymus pakomentuoti Trump įrašą. Tačiau prezidentas ir vicepirmininkas Brad Smith planuoja paskelbti pranešimą renginyje Vašingtone, kur jis gali kalbėti apie šį pasiūlymą.
Skelbdama apie renginį, „Microsoft“ pareiškė, kad Amerikai įžengiant į naują galimybių erą, kurią formuoja AI galia, kyla esminių klausimų, įskaitant tai, kas turėtų padengti kritinės AI infrastruktūros išlaidas.
Kylančios elektros kainos yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl dauguma žmonių nesidalija tuo pačiu generatyvinio AI entuziazmu kaip į šią pramonę investavę generaliniai direktoriai – apie tai neseniai skundėsi NVIDIA vadovas Jensen Huang
JAV elektros kainos kilo sparčiau nei infliacija, nes gyvenimo išlaidos nuolat didėja. Gruodį trys senatoriai nusiuntė laiškus „Amazon“, „Google“, „Meta“, „Microsoft“, „Equinix“, „Digital Realty“ ir „CoreWeave“, išreikšdami susirūpinimą, kad duomenų centrų augimas sutapo su dramatišku vietos komunalinių paslaugų kainų padidėjimu. Jie citavo tyrimą, kurio metu nustatyta, kad per pastaruosius penkerius metus elektros kainos padidėjo net 267 % vietovėse, esančiose netoli didelių duomenų centrų.
Remiantis laiškais, elektros energijos kainos dažnai šoktelėja, kai komunalinės paslaugos teikėjai stato naują infrastruktūrą, kad patenkintų didelius ir nuolatinius duomenų centrų elektros energijos poreikius, kurie kai kuriose regionuose „sunaudoja tiek pat energijos, kiek visas miestas“.
Spalio mėnesį „Microsoft“ atšaukė planus statyti duomenų centrą Kaledonijoje, Viskonsine, po to, kai gyventojai ir išrinkti pareigūnai pareiškė prieštaravimus. Nors prieštaravimų priežastys nebuvo išvardytos, neabejotinai pagrindiniai veiksniai buvo padidėjusios elektros sąskaitos ir elektros kokybės pablogėjimas regione. Viskonsino vietovė buvo viena iš mažiausiai 25 duomenų centrų projektų, kurie buvo atšaukti JAV pernai.
