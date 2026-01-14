Globalus kompiuterių tiekimas 2025 IV ketvirtyje pašoko 9,6 %
Kompiuterių pramonė 2025 m. baigė puikiai – ketvirtąjį ketvirtį pardavimai išaugo 9,6 % palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais ir pasiekė 76,4 mln. vienetų. „International Data Corporation“ (IDC) pažymi, kad nors šventinis sezonas paprastai skatina didesnę paklausą, praėjusių metų pabaigoje pardavimus dar labiau padidino atminties trūkumas, kuris paskatino kai kuriuos vartotojus pirkti dabar, prieš numatomą kainų kilimą.
„Lenovo“ užbaigė 2025 m IV ketvirtį kaip didžiausias kompiuterių gamintojas, pardavęs 19,3 mln. vienetų, o tai sudaro 25,3 proc. rinkos dalies. HP užėmė antrąją vietą, pardavęs 15,4 mln. kompiuterių, o tai sudaro 20,1 proc. rinkos dalies. „Dell“ užėmė trečiąją vietą, pardavęs 11,7 mln. vienetų ketvirtąjį ketvirtį, o tai sudaro 15,4 proc. rinkos dalies. „Apple“ užėmė 9,3 proc. rinkos, pardavusi 7,1 mln. kompiuterių, o ASUS užbaigė penketuką, pardavusi 5,4 mln. sistemų, o tai sudaro 7,1 proc. rinkos dalies.
Kalbėdamas apie besitęsiantį atminties trūkumą, IDC tyrimų vadovas Jitesh Ubrani sakė, kad situacija daro įtaką visai pramonei ir kad ji greičiausiai pakeis rinkos dinamiką per ateinančius dvejus metus.
Panašiai kaip ir išmaniųjų telefonų rinkoje, netrukus galime pamatyti naujus kompiuterius su mažesne atmintimi nei esame įpratę, nes gamintojai taip sprendžia atsargų problemas.
Ubrani pridūrė, kad didesnės buitinės elektronikos prekių ženklai yra geriau pasirengę įveikti šią audrą, o kai kurie mažesni prekių ženklai galiausiai gali neišgyventi. Naudotojams, ypač mėgstantiems patiems remontuoti ir kurti, trūkumas gali priversti daugelį atidėti pirkimus ar netgi perkelti išlaidas į kitus pomėgius ir interesus.
Žvelgiant iš toliau, per visus 2025 m. įmonės iš viso pardavė 284,7 mln. kompiuterių. Penki didžiausi kompiuterių gamintojai atspindi tai, ką matėme ketvirtąjį ketvirtį – „Lenovo“, HP, „Dell“, „Apple“ ir ASUS, šia tvarka. Palyginti su 2024 m., praėjusiais metais sistemų gamintojai pardavė 21,4 mln. kompiuterių daugiau – tai 8,1 proc. augimas, palyginti su praėjusiais metais.
Žvelgiant į 2026 m., IDC mano, kad bendras kompiuterių pardavimas gali sumažėti, tačiau bendra rinkos vertė turėtų augti dėl didėjančių vidutinių pardavimo kainų, kurias lemia didesnės atminties išlaidos. „Kompiuterių rinka per 12 mėnesių labai pasikeis, atsižvelgiant į tai, kaip greitai keičiasi atminties situacija“, – sakė Jean Philippe Bouchard, IDC tyrimų viceprezidentas.
