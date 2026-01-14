Atskleista „Ryzen AI 400“ nešiojamųjų kompiuterių išleidimo data
ASUS patvirtino, kad AMD „Ryzen AI 400“ nešiojamieji kompiuteriai bus pradėti parduoti nuo sausio 22 d., o tai reiškia, kad tai yra oficiali naujosios serijos išleidimo data. Data buvo nurodyta Kinijos JD platformos produktų sąraše, matyt, per oficialią ASUS parduotuvę.
„Ryzen AI 400“ „Gorgon Point“ iš esmės yra atnaujinta „Ryzen AI 300“ „Strix Point“ serija, kurioje naudojama ta pati „Zen 5“ architektūra, „Radeon“ grafika ir XDNA NPU. Tai labiau prekės ženklo atnaujinimas nei naujos kartos produktas, kurio tikslas – išlaikyti AMD matomumą AI kompiuterių segmente iki kito didelio atnaujinimo, kuris bus išleistas vėliau šiais metais.
Įdomu tai, kad išleidimas įvyksta vos kelias dienas prieš „Intel“ naujų „Panther Lake“ nešiojamųjų kompiuterių, kurių tikimasi kitą savaitę, pasirodymą. Šis laikas rodo, kad AMD nenori tiesiogiai konkuruoti su „Intel“ išleidimo diena, bet nori užsitikrinti vietą lentynose šiek tiek anksčiau.
Atsižvelgiant į tai, kad „Ryzen AI 400“ yra pagrįstas 2024 m. viduryje pristatyta platforma, jis tikriausiai turės pranašumą dėl mažesnių gamybos sąnaudų ir didesnio prieinamumo. Tai gali būti didžiausias jo privalumas šiuo metu, nes daugelis pirkėjų tikriausiai lauks, ką atneš „Intel“ naujos kartos sistemos, o AMD ištobulintas dizainas gali užtikrinti prieinamesnius AI nešiojamuosius kompiuterius nuo pat pirmos dienos. Tiesiog pasakykime, kad AMD „Ryzen 300“ serijai prireikė savaičių, o dažnai ir mėnesių, kol ji pasirodė didesniais kiekiais.
