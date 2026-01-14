„Ryzen 7 9850X3D“ apžvalgų sulauksime sausio pabaigoje
AMD jau kreipiasi į technologijų žiniasklaidos priemones ir patvirtina, kad pirmieji būsimo 8 branduolių procesoriaus, skirto žaidėjams, pavyzdžiai jau yra kelyje pas apžvalgininkus. „Ryzen 7 9850X3D“ buvo pristatytas praėjusią savaitę CES 2026 parodoje – tai bene didžiausias AMD pranešimas šiais metais.
Prancūzų mažmenininko nutekėjusi informacija nurodė sausio 29 d. kaip pardavimų datą. Apžvalgų embargas bus panaikintas sausio 28 d., tai reikštų, kad apžvalgas gausime dieną prieš pardavimus, o tai yra gerai. AMD paprastai tą pačią dieną pradeda ir išankstinius užsakymus, tačiau tai dar nėra galutinai nuspręsta.
AMD nepateikė jokio tiesioginio 9850X3D ir 9800X3D palyginimo, bet AMD naudojo „Core Ultra 9 285K“ kaip atskaitos tašką. Nors 9800X3D yra vidutiniškai 24 % greitesnis, 9850X3D yra 27 % greitesnis. Tai nedidelis skirtumas, tačiau AMD jau patvirtino, kad abu modeliai bus toliau parduodami tuo pačiu metu, taigi tai nėra 9800X3D pakeitimas.
