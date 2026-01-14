NVIDIA atideda „NVIDIA App“ išleidimą su DLSS 4.5 palaikymu
Atrodo, kad NVIDIA atidėjo „NVIDIA App“ atnaujinimo išleidimą, kuris leidžia naudoti DLSS 4.5 Super Resolution be beta funkcijų. Bendrovės „GeForce“ tinklaraštyje dabar rašoma, kad atnaujinimas „bus išleistas kitą savaitę“, pakeičiant anksčiau skelbtą „sausio 13 d.“ datą, kuri buvo paskelbta praėjusią savaitę.
Senas pranešimas: Mūsų naujas NVIDIA programos atnaujinimas oficialiai pasirodys sausio 13 d., bet jei norite naudoti DLSS 4.5 Super Resolution jau šiandien, turėsite pasirinkti beta versiją meniu Nustatymai > Apie. Tada atsisiųskite ir įdiekite mūsų naują „GeForce Game Ready“ tvarkyklę iš programos skirtuko „Tvarkyklės“ arba iš „GeForce.com“.
Naujas pranešimas: Mūsų naujas NVIDIA programos atnaujinimas bus išleistas kitą savaitę, tačiau jei norite naudoti DLSS 4.5 Super Resolution jau šiandien, turėsite prisijungti prie beta versijos nustatymuose > Apie. Tada atsisiųskite ir įdiekite mūsų naują „GeForce Game Ready“ tvarkyklę iš programos skirtuko „Tvarkyklės“ arba iš „GeForce.com“.
Beta versija yra NVIDIA programa 11.0.6. Ji prideda „DLSS Override“ valdiklius, kurie leidžia naudotojams priversti naują DLSS 4.5 Super Resolution modelį veikti visuotinai arba kiekvienam žaidimui atskirai. Programoje pagrindinis perjungiklis yra „DLSS Override“: „Model Presets“ (DLSS perrašymas: modelio nustatymai) grafikoje. Nustačius jį į „Latest“ (Naujausias), bus priskirti nauji „Super Resolution“ nustatymai, kur „Model M“ bus traktuojamas kaip „Latest“ (Naujausias) parinktis, o „Model L“ taip pat bus prieinamas.
NVIDIA taip pat toliau perkelia valdymo skydo funkcijas į programą. 11.0.6 beta versijoje yra likusios „NVIDIA Surround“ parinktys, esančios „System“ (Sistema) > „Displays“ (Ekranai), taip pat rėmelio korekcija ir sparčiųjų klavišų funkcijos. Ji taip pat išplečia „Advanced Optimus“ ataskaitas nešiojamuosiuose kompiuteriuose ir prideda „Debug Mode“ perjungiklį, kuris išjungia overclocking ir įtampos koregavimus iki kito perkrovimo.
Jei naudotojai nori DLSS 4.5 šiandien, kelias vis dar atrodo tas pats. Pasirinkite beta versiją NVIDIA programoje, tada įdiekite „GeForce Game Ready Driver 591.74“ tvarkyklę, kurią NVIDIA paskelbė 2026 m. sausio 5 d.
