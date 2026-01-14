„Micron“ sako, kad padeda vartotojams panaikindama „Crucial“ iš rinkos
„Wccftech“ interviu metu „Micron“ viceprezidentas Christopher Moore teigė, kad „vartotojai yra apleisti“ naratyvas yra neteisingas iš „Micron“ perspektyvos. Moore sakė, kad „Micron“ vis dar padeda vartotojams, tik per kitus kanalus, daugiausia tiekiant atmintį OEM gamintojams, kurie gamina nešiojamuosius kompiuterius ir kitas sistemas.
Pirmiausia norėčiau padėti visiems suprasti, kad šis suvokimas gali būti ne visiškai teisingas, bent jau iš mūsų perspektyvos. Taigi, aš niekada nenorėčiau kam nors sakyti, ką galvoti ar kad jie klysta, bet mūsų požiūris yra toks, kad mes stengiamės padėti vartotojams visame pasaulyje. Tiesiog tai darome per kitus kanalus. Mes vis dar turime labai didelę veiklą klientų ir mobiliųjų įrenginių rinkose. Be to, žinoma, aptarnaujame ir savo duomenų centrų klientus.
— Christopher Moore, „Micron“ rinkodaros, mobiliųjų įrenginių ir klientų verslo padalinio viceprezidentas
„Micron“ iš esmės sako, kad vartotojų paklausa bus tenkinama per OEM gamintojus, o „Crucial“ mažmeninės prekybos kanalas bus panaikintas. Tiems, kurie perka RAM arba SSD iš lentynos, tai skamba kaip „mes padedame vartotojams“, tuo pačiu išimant produktus iš vartotojų lentynų.
