NVIDIA vaizdo plokščių tiekimą orientuoja į RTX 5060 ir RTX 5060 Ti 8 GB modelius
„Board Channels“ žinutėje teigiama, kad „GeForce RTX 5060 Ti 16 GB“ ir „GeForce RTX 5070 Ti“ modelių tiekimas yra mažinamas. Jame taip pat teigiama, kad NVIDIA ir jos partneriai sutelkia dėmesį į „GeForce RTX 5060“ ir „GeForce RTX 5060 Ti“ 8 GB modelius.
Tai sutampa su neseniai pasirodžiusiais gandais apie aukštesnių lygių modelių prieinamumą. Ataskaitos iš Europos ir Japonijos rodo, kad RTX 5060 Ti 16 GB ir aukštesnių lygių modelių pasiūla yra ribota, o RTX 5070 Ti ir RTX 5080 dažnai vadinami sunkiai įsigyjamais.
Jei atminties kainos toliau kils, NVIDIA galėtų tiesiogiai skatinti 8 GB plokščių pardavimą, kad išlaikytų pardavimus, naudodama mažiau VRAM vienai plokštei. Reikia nepamiršti, kad tai vis dar yra gandų lygmens informacija, o paskirstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono ir partnerio.
Be to, tame pačiame pranešime teigiama, kad negalima atmesti tolesnio kainų augimo kitą ketvirtį, o tai galėtų daryti spaudimą kainoms iki 2026 m. II ketvirčio. Kol kas atrodo, kad RTX 5090 pirmauja rekordiškai aukštų kainų srityje, ir niekas neleidžia manyti, kad šis procesas sustos.
