Pateiktos detalės apie „Exynos 2700“
Samsung vos prieš mėnesį pristatė „Exynos 2600“ kaip pirmąjį pasaulyje 2 nm mobilųjį lustą. Nors šis lustas dar nėra įdiegtas nė viename telefone, jau pasirodė nauja informacija apie jo įpėdinį „Exynos 2700“.
Informatorius, neturintis beveik jokios patirties, pasidalijo tariamais duomenimis apie „Samsung“ „Exynos 2700“, kuris turėtų debiutuoti 2027 m. Kaip visada, tokius teiginius reikėtų vertinti su tam tikru atsargumu.
Informatorius teigia, kad lustų rinkinys, kurio kodinis pavadinimas „Ulysses“, bus pagamintas naudojant „Samsung“ antrosios kartos 2 nm procesą (SF2P). Teigiama, kad jis užtikrins 12 % bendro našumo padidėjimą ir 25 % energijos suvartojimo sumažėjimą, palyginti su „Exynos 2600“ (SF2 techprocesas).
Gandai sklando, kad „Exynos 2700“ procesorius turės pagrindinį branduolį, kurio dažnis bus 4,2 GHz, ir ARM C2 branduolius. Pasak informatoriaus, lustai turėtų pasiekti apie 4800 taškų vieno branduolio ir 15 000 taškų kelių branduolių „Geekbench“ testuose.
„Samsung Foundry“, kaip pranešama, naudos savo FOWLP-SbS (Side-by-Side) pakavimo technologiją, kad padidintų šiluminį efektyvumą ir pagerintų šilumos išsklaidymą, o tai turėtų padėti sumažinti greičio ribojimą esant dideliam darbo krūviui.
„Exynos 2700“, kartu su naujausiu „Xclipse“ GPU, taip pat palaikys LPDDR6 RAM ir UFS 5.0 atmintį, kurios, kaip teigiama, užtikrins iki 40 % didesnį bendrą našumą.
„Samsung Galaxy S27“ serija tam tikruose regionuose greičiausiai naudos „Exynos 2700“. Pažymėtina, kad „Galaxy S26“ serija, kuri turėtų debiutuoti per artimiausias savaites, kai kuriose šalyse gali naudoti „Exynos 2600“ lustus.
