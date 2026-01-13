Telefonų gamintojams gali tekti pasidalinti šaltinio kodu su Indijos vyriausybe
Indijos vyriausybė siūlo ilgą sąrašą naujų saugumo reikalavimų, skirtų išmaniųjų telefonų gamintojams, įskaitant šaltinio kodo peržiūrą, siekiant pašalinti galimas pažeidžiamas vietas. Ši priemonė yra dalis platesnio 83 reikalavimų sąrašo, kurį parengė vyriausybės pareigūnai.
Remiantis dviem „Reuters News“ pranešimais, kiekvienas išmaniųjų telefonų gamintojas, parduodantis įrenginius Indijoje, turės suteikti prieigą prie savo nuosavybės šaltinio kodo, kad jį galėtų peržiūrėti paskirtos vyriausybės laboratorijos. Tikslas – nustatyti operacinės sistemos lygio pažeidžiamas vietas, kurias galėtų išnaudoti įsilaužėliai.
Priešprieša siūlomoms priemonėms jau pasireiškė, nes pramonės grupė MAIT, atstovaujanti pagrindiniams išmaniųjų telefonų gamintojams, tokiems kaip „Apple“, „Samsung“, „Google“ ir „Xiaomi“, jau informavo vyriausybės pareigūnus, kad reikalavimas pateikti šaltinio kodą yra neįvykdomas dėl pasaulinės privatumo ir įmonių paslapties politikos. Indijos vyriausybė patvirtino, kad atsižvelgs į visas pramonės problemas.
Kiti Indijos vyriausybės siūlomi saugumo standartai apima reikalavimą informuoti vyriausybę apie svarbius programinės įrangos atnaujinimus, galimybę naudotojams blokuoti programėlių prieigą prie kameros, mikrofono ir buvimo vietos duomenų fone bei leidimą pašalinti iš anksto įdiegtas programėles, išskyrus tas, kurios yra būtinos pagrindinėms telefono funkcijoms.
Tikimasi, kad Indijos vyriausybė pradės konsultacijas su pagrindiniais išmaniųjų telefonų gamintojais dėl siūlomų reikalavimų. Kol kas neaišku, ar šie pasiūlymai netrukus taps teisiškai privalomi.
