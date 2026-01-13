„Apple“ oficialiai pasirinko „Google“ „Gemini“ savo atnaujintai dirbtinio intelekto „Siri“ versijai
Kaip jau sklido gandai, „Apple“ pasirinko „Google“ „Gemini“ savo atnaujintai „Siri“ versijai. Tai yra daugiametis partnerystės susitarimas, kuris, remiantis CNBC gautu pareiškimu, „remsis „Google“ „Gemini“ modeliais ir debesų technologija būsimuose „Apple“ pagrindiniuose modeliuose“.
Štai ką sako „Apple“:
Po kruopštaus įvertinimo nusprendėme, kad „Google“ technologija suteikia geriausią pagrindą „Apple“ pagrindiniams modeliams, ir džiaugiamės naujomis inovacinėmis galimybėmis, kurias ji atvers mūsų naudotojams.
Ši žinia padidino tiek „Apple“, tiek „Google“ akcijų vertę. Dirbtinio intelekto pagrįsta „Siri“ buvo nuolat atidėliojama. Praėjusį kovą „Apple“ pripažino vieną atidėjimą ir pažadėjo, kad naujoji „Siri“ bus išleista „ateinančiais metais“, kurie baigsis maždaug po dviejų mėnesių. Deja, „Apple“ iki šiol nepateikė jokios oficialios informacijos apie išleidimo grafiką.
