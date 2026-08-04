„Microsoft“ leis „Xbox 360“ žaidimus perkelti į PC platformą ir būsimos kartos „Xbox“
„Microsoft“ ruošiasi perkelti „Xbox 360“ žaidimus į asmeninius kompiuterius, rankose laikomas mobilias konsoles ir savo naujos kartos „Xbox“ įrangą. Kaip pranešama, programa bus pradėta įgyvendinti 2027–2028 m.
Ši informacija paimta iš „Microsoft“ dokumento, išsiųsto žaidimų kūrėjams ir peržiūrėto „The Verge“. Nauja informacija „The Verge“ pranešime yra tai, kad „Xbox 360“ žaidimai veiks naujos kartos „Project Helix“ konsolėje, „Xbox“ prekės ženklo kompiuteriuose ir nešiojamuosiuose įrenginiuose. Leidėjai turės patys nuspręsti, ar įtraukti savo žaidimus į programą. „Microsoft“ rūpinsis techniniais klausimais, sertifikavimu ir palaikymu. Leidėjai išlaikys kontrolę dėl licencijavimo, kainodaros ir to, ar kiekvienas žaidimas bus įtrauktas į „Xbox Game Pass“.
Įdiegimas apibūdinamas kaip laipsniškas, o tai rodo, kad iš pradžių bus prieinama tik dalis „Xbox 360“ katalogo. Dokumente nenurodyta, kurie žaidimai ar leidėjai prisijungė prie programos.
„Microsoft“ taip pat planuoja 2026 m. spalio mėn. visiškai išleisti originalius „Xbox“ žaidimus kompiuteriams. Liepos mėn. paskelbtame pirmajame etape buvo numatyti keturi žaidimai, o daugiau žaidimų tikimasi, kai leidėjai patvirtins savo katalogus.
Dar vienas dalykas, kurį galima išskaityti iš šio plano, yra tai, kad naujos kartos „Xbox“ pasirodymas patvirtintas 2027 m.
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