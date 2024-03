Išlaisvinkite žaidimų galią su epiniu AOC 44,5 colių OLED monitoriumi

Momentinė reakcija, 240 Hz ir 800R išlenkimas užtikrintam pranašumui: AGON PRO AG456UCZD

Amsterdamas, 2024 m. kovo 18 d. – „AGON by AOC“ – vienas iš pasaulyje pirmaujančių žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų – papildė populiariąją AGON PRO seriją nauju aukštos klasės OLED modeliu. 44,5 colių (113 cm) įstrižainės žaidimų monitorius AGON PRO AG456UCZD sukuria įtraukiančią žaidimų patirtį. Jo OLED ekranas pasižymi žaidėją vaizdais apsupančiu 800R išlenkimu, kuris suteikia galimybę pasinerti į žaidimus taip, kaip anksčiau nebuvo įmanoma. Šis itin platus (21:9) WQHD raiškos monitorius siūlo neįtikėtino aiškumo panoraminį vaizdą, aukštą 240 Hz atnaujinimo dažnį ir žaibišką iki 0,03 ms atsako laiką, kad padėtų žaidimuose įgyti pranašumą.



„AGON by AOC“ pristato itin platų žaibiško greičio OLED monitorių AGON PRO AG456UCZD su 240 Hz atnaujinimo dažniu.

Aiškus įsitraukimas su 21:9 WQHD

Itin platus AGON PRO AG456UCZD atkeliauja tam, kad padėtų pasiekti meistriškumą žaidimuose. Šis monitorius visuose keturiuose kraštuose neturi rėmelio, todėl leidžia sutelkti dėmesį į nuotykius ekrane. 21:9 kraštinių santykis ir 3440×1440 WQHD raiška sukuria didžiulį, įtraukiantį žaidimo vaizdą, o tai yra didelis pranašumas mūšio įkarštyje. Šis formatas suteikia žaidėjams panoraminį vaizdą, todėl jie gali matyti daugiau žaidimo detalių, o stipraus 800R išlenkimo dėka šis monitorius gerai užpildo naudotojo periferinį matymo lauką.

Lenktynių simuliatorių profesionalų liaupsės

Kokybiškas vaizdas yra labai svarbus intensyvioms žaidimų sesijoms ir žaidėjams suteikia pranašumą, nes mūšio lauke ar lenktynių trasose nepraleidžiama nė viena svarbi detalė. Šis monitorius labai įtraukia savo 44,5 colių dydžiu ir 800R išlenkimu, todėl puikiai tinka lenktynių simuliatoriams, bet jo itin greitai reaguojantis aukšto dažnio OLED ekranas puikiai pasirodo ir žaidžiant šaudyklių ir veiksmo žaidimus.

Viena iš pasaulyje pirmaujančių lenktynių simuliatorių komandų „G2 Esports“, kurią remia „AGON by AOC“, jau yra sužavėta AG456UCZD monitoriumi. „AGON PRO AG456UCZD yra toks įtraukiantis monitorius, kad tiesiog nebegaliu atsitraukti iš žaidimo“,– sako profesionalus lenktynių simuliatorių žaidėjas Isaacas Priceas iš „G2 Esports“.

OLED ekrane kiekvienas pikselis apšviečiamas atskirai, todėl šis monitorius rodo kokybišką vaizdą su ryškiomis spalvomis ir puikiu kontrastu. Jis apima plačią spalvų gamą – 100 % sRGB ir 98,5 % DCI-P3 (CIE 1976) –, todėl puikiai tinka ne tik žaidimams, bet ir turinio kūrimui bei vaizdo transliacijoms, kur tikslios, tikroviškos spalvos yra labai svarbios. Su tuo sutinka ir „G2 Esports“ lenktynių simuliatorių komandos atstovas Jakubas Brzezinskis: „Nepaisant to, kad AGON PRO AG456UCZD yra itin platus, jis rodo labai aiškų vaizdą ir nuostabias spalvas. Tikroviškos spalvos yra labai svarbios, kad ilgos žaidimų sesijos nevargintų akių.“

Atskirose zonose šio ekrano ryškumas pasiekia net 1000 nitų, todėl net tamsiausiose scenose išryškėja smulkios detalės. Atspindžius mažinantis paviršius užtikrina, kad OLED monitorius demonstruos puikų vaizdą net ir ryškiai apšviestoje aplinkoje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose. 1,07 milijardai spalvų ir 10 bitų spalvų gylis – AGON PRO AG456UCZD pasižymi sodriomis ir tiksliomis spalvomis, kurios žaidimams suteikia gyvybingumo. Šis itin platus monitorius pravers ne tik žaidimuose, bet ir dirbant kelis darbus vienu metu, nes jo ekrane yra pakankamai erdvės keliems langams su kasdienėmis užduotimis ar vaizdo ir muzikos redagavimo programų užduočių juostoms.

Žaibiškai greitas 240 Hz atnaujinimo dažnis ir 0,03 ms atsako laikas

Savo kvapą gniaužiančiu 240 Hz atnaujinimo dažniu ir nepaprastai greitu 0,03 ms „GtG“ atsako laiku AGON PRO AG456UCZD kuria išskirtinę žaidimų patirtį. „AGON PRO AG456UCZD atnaujinimo dažnis yra stulbinamai aukštas, o tai iš esmės pakeičia žaidimo eigą, kai rezultatai priklauso nuo milisekundžių“, – komentuoja „G2″ narys Nikodemas Wisniewskis.

Kiekvienas kadras atkuriamas sklandžiai, todėl judesiai nesusilieja, o tai žaidėjams labai padeda varžybose. Trumpas įvesties vėlavimas padeda naudotojams išlaikyti žaidimo vadžias, kai varžybose svarbus kiekvienas judesys. Šis monitorius suderinamas su NVIDIA G-SYNC ir palaiko „Adaptive-Sync“, o tai užtikrina sklandų žaidimą be trikdžių. „AOC G-Menu“ ir tokios funkcijos kaip „Flicker-Free“ ir „Low Blue Mode“ papildo naudotojo patirtį. Be to, integruotos OLED ekrano priežiūros funkcijos padeda naudotojams palaikyti puikią ekrano būklę.

Universalios jungtys

AGON PRO AG456UCZD yra žaidimų monitorius, bet jis yra labai universalus ir puikiai pasitarnauja kasdieniuose darbuose. Du „DisplayPort 1.4″ lizdai, keturių lizdų USB 3.2 stotelė, USB-C lizdas su 90 W galia ir integruotas KVM jungiklis, užtikrinantis sklandų kelių įrenginių valdymą, paverčia šį monitorių geru pasirinkimu ne tik žaidimams, bet ir darbui, turinio kūrimui. Šios jungtys leidžia be vargo persijungti nuo žaidimų konsolės prie asmeninio kompiuterio ar kitų įrenginių, todėl naudotojas gali išnaudoti visas savo sistemos galimybes.



„G2 Esports“ lenktynių simuliatorių komanda varžybose naudoja savo AGON PRO AG456UCZD

„G2 Esports“ lenktynių simuliatorių vadovas Nathanas Tagueas apibendrino savo patirtį su AG456UCZD: „Kaip lenktynių simuliatorių žaidėjai mes visada vaikomės tobulumo, paskutinės tūkstantosios sekundės dalies. Bet kuriai laimėti norinčiai komandai labai svarbu turėti monitorių, kuris padeda atlaikyti vienintelio kvalifikacinio rato spaudimą ir išlaiko akis nepavargusias 24 valandų ištvermės lenktynėse. Mums tas monitorius yra naujasis AGON PRO. Jis tikrai iš naujo apibrėžia mūsų varžybų būdą ir pakelia kartelę plačių monitorių segmente. Beprotiško 240 Hz dažnio dėka čia nėra vėlavimo, o įspūdingo grožio OLED ekrane nėra išsiliejusių spalvų, kai bandome išsirinkti tobulą stabdymo tašką. Mėlynos šviesos filtras apsaugo akis net ir ilgiausių lenktynių metu. Tai yra nuostabus įrenginys, kurį savo arsenale turėtų turėti kiekvienas simuliacijų lenktynininkas, rimtai norintis įgyti visus įmanomus pranašumus. Nemanau, kad aš ar komanda būtume patenkinti kažkuo prastesniu, kai pamatėme, kas iš tikrųjų įmanoma su AG456UCZD.“

Kaina ir prieinamumas

AGON PRO AG456UCZD savo įspūdingomis specifikacijomis iš naujo apibrėžia žaidimų patirtį OLED ekranuose. Jam suteikiama 3 metų garantija, apimanti ir OLED išdegimą. Šį monitorių bus galima įsigyti nuo 2024 m. kovo vidurio už gamintojo nustatytą 1299 eurų kainą.

„G2 Esports“ komandos lenktynių simuliatorių vadovas Nathanas Tagueas apibendrino savo patirtį su AG456UCZD: https://www.youtube.com/watch?v=U3kkTmObB90