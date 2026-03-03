NVIDIA išleido „GeForce 595.71 WHQL“ tvarkyklę, kuri sprendžia įvairias problemas
NVIDIA išleido „GeForce Game Ready Driver 595.71 WHQL“ tvarkyklę, skirtą „Windows 10“ ir „Windows 11“ sistemoms. Naujoji tvarkyklė pakeičia versiją 595.59 ir išsprendžia keletą stabilumo ir aparatūros stebėjimo problemų, apie kurias buvo pranešta po ankstesnės versijos išleidimo.
Tvarkyklė 595.71 turi tas pačias anksčiau įdiegtas „Game Ready“ optimizacijas, įskaitant „Resident Evil Requiem“ su DLSS 4 palaikymą, taip pat „Marathon“ su DLSS Super Resolution ir NVIDIA „Reflex“. Nebuvo pridėta jokių naujų žaidimų profilių, išskyrus tuos, kurie jau buvo pateikti 595.59 versijoje.
Skirtingai nuo greitų tolesnių pataisų išleidimų, 595.71 versija yra visiškai sertifikuota WHQL tvarkyklė. Sertifikavimo procesas tikriausiai paaiškina kelių dienų tarpą tarp probleminio 595.59 išleidimo ir atnaujinimo, nes prieš WHQL platinimą reikalingas „Microsoft“ patvirtinimas.
Atnaujinimas daugiausia skirtas pataisymams. NVIDIA išsprendė 595.59 versijoje atsiradusią problemą, kai aparatūros stebėjimo programinė įranga negalėjo aptikti visų GPU ventiliatorių. Kai kuriose sistemose po tvarkyklės atnaujinimo ventiliatoriai nesusisukdavo, o tai galėjo sukelti temperatūros problemų. Abiejų problemų sprendimas dabar nurodytas oficialiose išleidimo pastabose.
Taip pat buvo išspręstos kelios su žaidimais susijusios problemos. Ištaisytos problemos apima žalius artefaktus žaidime „Total War: THREE KINGDOMS“ su „GeForce RTX 50“ serijos GPU, žaidimo „FINAL FANTASY XII The Zodiac Age“ užstrigimus, vaizdo sugadinimus žaidime „Call of Duty: Modern Warfare (2019)“.
„GeForce Game Ready Driver 595.71 WHQL“ tvarkyklę galite atsisiųsti iš čia.
Problemos, nenudokit situ. Silicono ytampa yra toliau ribojama, jokie OC neveikia.