AMD išleidžia „Ryzen AI PRO 400G“ procesorius staliniams kompiuteriams
AMD išplėtė savo „Ryzen AI 400“ seriją, kad ji apimtų tiek nešiojamuosius kompiuterius, tiek AM5 stalininius kompiuterius. MWC 2026 parodoje bendrovė patvirtino „Ryzen AI 400“ serijos ir „Ryzen AI PRO 400“ serijos stalinių kompiuterių procesorius, taip pat „Ryzen AI PRO 400“ mobiliuosius komponentus, skirtus verslo nešiojamiesiems kompiuteriams ir mobiliosioms darbo vietoms. AMD tikisi, kad pirmieji AM5 staliniai kompiuteriai su šiais procesoriais iš OEM gamintojų, pasirodys 2026 m. antrajame ketvirtyje.
Stalinių kompiuterių serija susideda iš šešių PRO modelių, suskirstytų į 65 W „G“ ir 35 W „GE“ versijas. Aukščiausios klasės „Ryzen AI 7 PRO 450G“ ir „450GE“ yra 8 branduolių / 16 gijų komponentai su 24 MB bendros spartinančiosios atminties. Procesoriuose integruota „RDNA 3.5“ grafika („AMD Radeon 860M“ 8 grafikos branduoliai) ir „XDNA 2“ NPU, kurio našumas siekia iki 50 TOPS. Svarbiausia detalė yra tai, kad visoje serijoje nėra pilno „Radeon 890M“ iGPU; atrodo, kad šis asortimentas yra pagrįstas „Gorgon Point 2“/ „Krackan“ silicio atnaujinimu.
„Ryzen AI 5 PRO 440G“ ir „440GE“ sumažėja iki 6 branduolių / 12 gijų su 22 MB spartinančiosios atminties ir naudoja „Radeon 840M“ grafiką su 4 grafikos branduoliais. „Ryzen AI 5 PRO 435G“ ir „435GE“ išlaiko tą patį 6 branduolių / 12 gijų išdėstymą, bet turi iki 14 MB sumažintą spartinančiąją atmintį, tuo pačiu išlaikydami „Radeon 840M“ grafiką (4 grafikos branduoliai). AMD taip pat išvardijo ne PRO stalinių kompiuterių procesorius su tiek pat branduolių, spartinančiosios atminties ir tais pačiais iGPU ir NPU lygiais.
