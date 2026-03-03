Pradinio lygio asmeninių kompiuterių segmentas gali išnykti iki 2028 m.
Didėjančios atminties ir duomenų kaupiklių išlaidos išstumia pradinio lygio kompiuterių pirkėjus iš rinkos, kuri gali visiškai išnykti. Analitikų įmonės „Gartner“ duomenimis, iki 2028 m. gali išnykti mažiau nei 500 JAV dolerių kainuojančių kompiuterių segmentas. Jų analizė rodo, kad atminties, kuri 2025 m. sudarė 16 % bendros komponentų kainos dalį, ši dalis turėtų išaugti iki beveik ketvirtadalio kompiuterio kainos – 23 %, todėl pradinio lygio kompiuterių segmentas taps nepelningas. „Dėl šio staigaus padidėjimo pardavėjai nebegalės padengti išlaidų, todėl mažos maržos pradinio lygio nešiojamieji kompiuteriai taps nepelningi. Galiausiai tikimės, kad iki 2028 m. pradinio lygio kompiuterių, kainuojančių mažiau nei 500 JAV dolerių, segmentas išnyks“, – sakė „Gartner“ vyresnysis direktorius analitikas Ranjit Atwal. Jis pridūrė: „Be to, dėl didėjančių AI kompiuterių kainų numatytas 50 % AI kompiuterių skverbtis į rinką bus atidėtas iki 2028 m.“
Galiausiai, įmonė prognozuoja, kad 2026 m. bendras kompiuterių pardavimas sumažės 10,4 % palyginti su 2025 m. lygiu, o tai yra atminties ir duomenų kaupiklių kainų kilimo bei trūkumo kulminacija. Tai taip pat reiškia, kad bendras parduotų vienetų skaičius gali būti mažesnis, tačiau bendros OEM pajamos gali išlikti beveik tokios pačios arba netgi būti didesnės, nes vidutinės pardavimo kainos atitinkamai kyla. Reikia palaukti, ką atneš šie metai, tačiau kol kas požymiai nėra patys geriausi.
Modernus feodalizmas in the making.