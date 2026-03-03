Baziniai modeliai tampa greitesni: „AGON by AOC” G4 serijai suteikia 260 Hz dažnį
Baziniai modeliai tampa greitesni: „AGON by AOC” G4 serijai suteikia 260 Hz dažnį
AOC GAMING 24G4ZR ir 27G4ZR: ypatingai greiti refleksai už prieinamą kainą
Amsterdamas, 2026 m. kovo 3 d. „AGON by AOC”, pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių1 prekės ženklas, pristato 23,8 colių (60,5 cm) AOC GAMING 24G4ZR ir 27 colių (68,6 cm) 27G4ZR. Tai – du nauji monitoriai, kurie pakelia bazinio lygio žaidimų standartus. Šie „Full HD“ monitoriai su „Fast IPS“ ekranais pasižymi 260 Hz („overclocked“, įprastas – 240 Hz) atnaujinimo dažniu, 0,3 ms MPRT ir iki 1 ms „GtG“ reakcijos laiku. Jie už konkurencingą kainą siūlo viską, ko reikalauja greiti žaidimai. Tuo tarpu 24G4ZRE ir 27G4ZRE turi tik pakreipkiamus stovus ir patiks tiems, kas nori sutaupyti.
Refleksus žadinantis greitis: 260 Hz įsilieja į G4 seriją
Aukštas atnaujinimo dažnis pasiekia įperkamus monitorius
Dar visai neseniai 260 Hz atnaujinimo dažnis ir mažiau nei milisekundės reakcijos laikas buvo sutinkami tik e-sporto lygio monitoriuose su atitinkamai aukštomis kainomis. Pigesni monitoriai pasižymėjo tik bazinėmis savybėmis, todėl rimtesni žaidėjai, norintys greičiausių ekranų, turėjo žengti žingsnį į brangesnę rinkos dalį.
24G4ZR ir 27G4ZR šia prasme žymi pokyčius. AOC GAMING pristato 260 Hz sklandumą ir 0,3 ms reakcijos laiką (MPRT) žemesnėje G4 serijoje, kur jau yra tokie modeliai kaip 200 Hz 24G4HA ir 27G4HA. Pirmojo žaidimų monitoriaus ieškantiems žaidėjams, nesvarbu, ar jie neria į „Counter-Strike 2“ kovas, varžosi dėl aukštesnio reitingo „Valorant“, ar siekia „Diamond“ statuso „Rainbow Six Siege“ žaidime, naujieji monitoriai leidžia patirti greitį be aukštos kainos barjero.
Trumpas reakcijos laikas (iki 1 ms „GtG“ ir 0,3 ms MPRT) užtikrina, kad greiti veiksmai išliks aiškūs, be dvejinimosi. Tuo tarpu „Adaptive-Sync“ ir „NVIDIA G-SYNC“ pašalina dvejinimąsi kintant kadrų dažniui. Rezultatas – greiti ir tikslūs žaidimų vaizdai, visada vienu žingsniu pralenkiantys žaidėjo refleksus. Be to, šie monitoriai palaiko „MBR Sync“ technologiją, kuri leidžia vienu metu naudoti kintamą atnaujinimo dažnį („Adaptive-Sync“) ir foninio apšvietimo strobavimo technologiją, kad būtų pasiektas mažesnis nei 1 ms MPRT rodiklis plačiame atnaujinimo dažnių diapazone (48–260 Hz). Vėlgi, tai padeda užtikrinti, kad vaizdas netrūkčios ir nestriginės.
Šių monitorių atnaujinimo dažnis pagal numatytuosius nustatymus yra 240 Hz – tai yra e-sporto standartas. Tačiau nustatymų meniu arba „G-Menu“ programoje jį galima kilstelti net iki 260 Hz.
„Fast IPS“: greitis neprarandant spalvų kokybės
Šie monitoriai turi „Fast IPS“ ekranus, kurie suderina greitą reakciją, reikalingą žaidimuose, su ryškiomis spalvomis ir plačiais matymo kampais. 27 colių modeliai pasiekia 121,5 % sRGB ir 92,3 % DCI-P3 aprėptį, o 23,8 colių versijos apima 111,7 % sRGB ir 87,7 % DCI-P3 spalvų gamų. Šie modeliai tiesiog rodo ryškius, tikslius vaizdus, kurie atgaivina žaidimų pasaulius, neišblukindami vazdo tamsesnėse scenose.
300 cd/m² ryškumas užtikrina puikų matomumą bet kokiomis apšvietimo sąlygomis, o platūs 178°/178° matymo kampai reiškia, kad spalvos išlieka tikroviškos netgi tada, kai intensyvių momentų metu pasilenkiate ar dalinatės ekranu su komandos nariais.
Sukurti ilgoms sesijoms
24G4ZR ir 27G4ZR turi ergonomiškus stovus, kurių aukštį galima reguliuoti 130 mm amplitudėje. Juos taip pat galima pakreipti (-3°/21°), palenkti (±28°) ir pasukti (±90°), todėl žaidėjai ras sau patogiausią padėtį. To reikia norint išlaikyti komfortą ir susikaupimą ilgose žaidimų sesijose ir turnyruose. Iš e-sporto arenų nusižiūrėtas žemo profilio pagrindas užima minimalų stalo plotą ir leidžia patogiai pasidėti klaviatūrą ir pelę. Tuo tarpu G4 dizainas trijose pusėse neturintis rėmelio išlaiko estetinį švarumą ir modernumą, todėl puikiai tinka sklandžiai kelių monitorių konfigūracijai. VESA 100×100 montavimo taškai suteikia papildomą lankstumą žaidėjams, kurie pageidauja monitoriaus laikiklių arba montavimo ant sienos.
Tik pakreipimo funkciją turintys 24G4ZRE ir 27G4ZRE siūlo tuos pačius ekranus ir kokybę, tačiau yra kompaktiškesni ir puikiai tinka, kai nereikia visiškai ergonomiško stovo.
Prisijungimo galimybės apima du HDMI 2.0 ir vieną „DisplayPort“ 1.4 lizdą, o „G-Menu“ programa suteikia lengvą prieigą prie nustatymų ir žaidimų režimų, optimizuotų skirtingiems žanrams. Mirgėjimą mažinanti technologija ir aparatinė mėlynos šviesos funkcija saugo akis nuo nuovargio ir žaidžiant ilgesnį laiką.
Dvi dydžių versijos, vienas pranašumas
23,8 colių 24G4ZR ir 24G4ZRE pasižymi kompaktiška forma, kurią mėgsta daugelis varžybų dalyvių, nes tai sumažina būtinybę sukioti galvą ir leidžia visiškai susikoncentruoti į veiksmą. Tuo tarpu 27 colių 27G4ZR ir 27G4ZRE suteikia didesnį ekraną žaidėjams, kurie nori labiau pasinerti į žaidimą, neprarasdami greičio. Visi keturi monitoriai turi identiškus atnaujinimo dažnius ir reakcijos laikus, todėl žaidėjai gali rinktis pagal pageidaujamą dydį ir konfigūraciją.
„260 Hz ir 0,3 ms MPRT anksčiau buvo specifikacijos, skirtos aukštesnės klasės e-sporto monitoriams“, – sakė Césaris Acosta, „AGON by AOC“ žaidimų produktų vadybininkas. „Su 24G4ZR ir 27G4ZR mes tokį greitį paverčiame nauju atskaitos tašku, nes kiekvienas žaidėjas nusipelnė monitoriaus, kuris nuo jo neatsilieka.“
Kainos ir prieinamumas
AOC GAMING 24G4ZR, 27G4ZR, 24G4ZRE ir 27G4ZRE bus galima įsigyti nuo 2026 m. kovo, gamintojo rekomenduojamos kainos:
● 24G4ZR – 149 eurai
● 24G4ZRE – 129 eurai
● 27G4ZR – 169 eurai
● 27G4ZRE – 149 eurai.
Naujausi komentarai