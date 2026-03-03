NVIDIA tvarkyklės vėl su bėdomis, kol kas nesinaujinkite
Kitas tvarkyklės atnaujinimas, kita „GeForce“ naudotojų skundų banga. Ankstyvose atsiliepimuose apie 595.71 versiją dažniausiai skundžiamasi ne žaidimų profiliais. Naudotojai praneša apie GPU branduolio įtampos ir boost algoritmo elgesio pokyčius, daugelis teigia, kad viršutinė riba yra apie 0,95–0,975 V, o dažnis sustoja apie 2955–2985 MHz arba apie 3000 MHz, net ir po rankinio spartinimo. Keletas pranešimų „GeForce“ tvarkyklių forumuose taip pat mini mažesnę plokštės galią esant apkrovai nei su ankstesnėmis tvarkyklėmis, o tai kai kuriais atvejais gali sumažinti našumą.
Kiti skundai toje pačioje 595.71 diskusijoje apima HDR problemas, atnaujinimo dažnio perjungimą, juodus ekranus ar su TDR susijusius užstrigimus ir „Vulkan“ problemas tam tikruose žaidimuose.
NVIDIA 595.71 išleidimo pastabose išvardyti ankstesnių 595.59 ventiliatoriaus veikimo problemų pataisymai, tačiau neminima jokių naujų įtampos ar boost politikos pakeitimų. Dokumente taip pat teigiama, kad nėra jokių neišspręstų problemų, susijusių su šiuo išleidimu.
Taigi dar šiemet pasiskelbė Jensen, kad NVIDIA inžinieriai su AI parašo 3x kodo, matom kas per kodas išeina 😀
Cia jau labai apgailetina. Maniau jau jie atsisedo ir perrase normaliai, bet ne.