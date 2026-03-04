„Steam Machine“ gali būti priežastis dėl ko nebesulauksime „PlayStation“ žaidimų PC platformoje
Neseniai pasirodė gandai, kad 2026 m. „Sony“ atsisakys savo pagrindinių žaidimų, ypač vieno žaidėjo žaidimų, perkėlimo į kompiuterių platformą. Nors šie gandai dar nėra patvirtinti pačios „Sony“, buvęs „Blizzard Entertainment“ prezidentas Mike Ybarra neseniai paskelbtame „X“ įraše komentavo, kad tai gali būti tiesa, tačiau jis taip pat nurodo, kad už šį posūkį iš dalies atsakinga „Valve“ „Steam Machine“. Jis taip pat priduria, kad „Sony“ neseniai įvykusius pokyčius „Xbox“ laiko „paskutiniu vinimi į karstą“, užsimindamas, kad „Sony“ daro teisingą pasirinkimą ir kad šie pokyčiai tik padrąsins Japonijos žaidimų gigantą.
Buvęs vadovas sako, kad esami konsolių gamintojai „laiko Valve pagrindiniu nauju konkurentu“ konsolių rinkoje, pridurdamas, kad atsiras trečiųjų šalių variantai, kuriuose veiks „SteamOS“, o tai tik sustiprins išorinį spaudimą „Sony“. Jis toliau teigia, kad „Steam“, o kartu ir „Steam Machine“, turi didžiausią žaidėjų bazę ir didžiausią žaidimų biblioteką iš visų trijų konsolių gamintojų, ir kad „svarbu tiekti gerus išskirtinius žaidimus“. Ybarra taip pat pažymi, kad „Valve“ nepriklausomybė, kaip privačiai įmonei, suteikia jai daugiau laisvės nei „Sony“, kuri turi atsiskaityti akcininkams ir investuotojams. „Sony“ atveju lengva suprasti, kaip PC žaidimų mažinimas – iš esmės „Steam Machine“ bibliotekos mažinimas – galėtų būti lengvas būdas įgyti konkurencinį pranašumą.
Nu ir nenumirsim, manau. Vienintelio zaidimo, kurio pasiilgsiu tai tik GOW. Girdejau 3 dalis bus egipte. Visa kita tai… Nu aisku horizon buvo neblogas, returnal idomus, kokias pirmas 3 valandas kol nepradedi mirinet ir viskas is naujo, perejau tik su traineriu, nes igudziu neuztenka. The Last of Us, hm… nu gal pries 15 metu buvo wow, bet dabar… Story mode tai taip, nesigincysiu, ypac 2 dalies, bet visa kita tai nah. Asmeniskai nepasiilgciau jeigu isleistu 3 dali ir negaleciau pazaist. Analogiskai su Uncharted. Dar vertas paminejimo ghost of tsushima. Perejau, bet, kad wow ir labai patiktu tai nepasakyciau. Pasijaute vienu metu netgi tarsi zaisciau koki senesni Assassins Creed ar ta pati Horizon tik jokiais budais ju nelyginu. Galbut 2 dalis kitokia, bet kazkaip ryskiai abejoju. Speciau baze liko kokiu 85% ar net daugiau tik pasikeite personazai, lokacija ir pridejo kokiu nauju igudziu.