NVIDIA išleidžia dar vieną pataisymą dėl juodų ekranų problemos

Daugelis žaidėjų neseniai pastebėjo, kad jų vaizdo plokštėse atsirado juodų ekranų problema. Šios problemos ypač padažnėjo po to, kai buvo išleista pirmoji RTX 5070 Ti grafikos tvarkyklė. Šios savaitės pradžioje NVIDIA išleido naują tvarkyklę, kurioje ištaisytos trys žinomos juodus ekranus sukeliančios problemos, tačiau atrodo, kad problemų dar liko. NVIDIA nustatė dar vieną juodojo ekrano klaidą, šį kartą susijusią su „DisplayPort“ jungtimi.

Jei jūsų „GeForce“ plokštė susidūrė su juodais ekranais, ypač iškart po to, kai įdiegėte naujausias ekrano tvarkykles, šis pataisymas gali būti jums tinkamas sprendimas. Joje daugiausia dėmesio skiriama šiai konkrečiai problemai po to, kai buvo įdiegtos tvarkyklės ir kompiuteriai buvo perkrauti, o po to pasirodė juodas ekranas.

Jei tokių problemų nepatiriate arba nenaudojate „DisplayPort“ monitoriaus, greičiausiai nėra priežasties diegti šį pataisymą, kuris pagrįstas naujausia 572.60 „Game Ready“ versija. Ši pataisa skirta tik šiai vienintelei problemai spręsti, o sprendžiant iš komentarų NVIDIA „Reddit“ tinkle, ši problema buvo gana dažna.