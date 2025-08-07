NVIDIA sako, kad jų grafikos procesoriai neturi slaptų prieigų ar išjungimo mygtukų
Praėjusią savaitę Kinijos kibernetinės erdvės administracija (CAC) pranešė, kad Pekino valdžios institucijos pakvietė NVIDIA aptarti nacionalinio saugumo klausimus, susijusius su Kinijai skirtu H20 lustu, įskaitant galimą sekimą ir slaptas prieigas, kurios galėtų leisti nuotoliniu būdu prisijungti prie grafikos procesoriaus. Šią savaitę NVIDIA saugumo direktorius David Reber parašė, kad bendrovės produktai „neturi ir neturėtų turėti išjungimo mygtukų ir slaptų prieigų“.
Reber priduria, kad slaptų prieigų ir išjungimo mygtukų įdiegimas į lustus ne tik būtų naudingas hakeriams ir priešiškiems veikėjams, bet ir pakenktų pasaulinei skaitmeninei infrastruktūrai bei susilpnintų pasitikėjimą JAV technologijomis. „NVIDIA lustuose nėra slaptų prieigų. Nėra išjungimo mygtukų. Nėra šnipinėjimo programų. Taip nekuriamos patikimos sistemos – ir niekada nebus kuriamos“, – padarė išvadą Reber.
Liepos mėnesį Vašingtone vykusio AI viršūnių susitikimo metu NVIDIA buvo leista atnaujinti savo H20 duomenų centrų grafikos procesorių pardavimus Kinijoje. Balandžio mėnesį bendrovė buvo priversta sustabdyti šio lusto, kuris yra suprojektuotas taip, kad neviršytų JAV našumo tankio ribos, pardavimus – dėl šio sustabdymo NVIDIA patyrė 4,5 mlrd. dolerių nuostolių. Pranešama, kad Baltieji rūmai atnaujino pardavimus, siekdami užkirsti kelią Kinijai aplenkti JAV pasaulinėje lustų lenktynėse.
JAV jau kelerius metus kaltina Kinijos įmones ir produktus saugumo pažeidimais, pradedant į juodąjį sąrašą įtrauktomis „Huawei“ ir „ZTE“ ir baigiant dronų gamintoju „DJI“ bei „DeepSeek AI“. Netgi populiarių „TP-Link“ maršrutizatorių atžvilgiu vyksta tyrimas.
Kinijos teiginiai, kad NVDIA lustai turi sekimo technologiją, nėra staigmena. JAV politikai siekia sukurti sistemą, kuri sektų į Kiniją kontrabanda gabenamus NVIDIA lustus, apeinant JAV eksporto draudimus. Ekspertai teigia, kad didžioji dalis šiam realaus laiko sekimui reikalingos technologijos jau yra integruota į lustus.
