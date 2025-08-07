„ASUS RTX 5080 Noctua Edition“ užims net keturias vietas pagrindinėje plokštėje
„ASUS RTX 5080 Noctua Edition“ nebus greičiausias modelis rinkoje, tačiau našumas niekada nebuvo pagrindinis tikslas. Tikslas buvo sukurti unikalų ir labai efektyvų aušinimo dizainą. ASUS patvirtino, kad „Noctua“ modelis turės iki 2,73 GHz boost dažnį, kuris nėra nei didžiausias, nei mažiausias tarp RTX 5080 plokščių. RTX 5080 OC modelių dažnis svyruoja nuo 2617 MHz iki 2805 MHz, o vidutinė vertė yra 2700 MHz, taigi techniškai ši plokštė yra virš vidurkio.
ASUS patvirtina, kad „RTX 5080 Noctua“ turi tris NF-A12x25 G2 120 mm ventiliatorius, o tai yra reta trijų 12 cm ventiliatorių vaizdo plokštės konfigūracija. Dėl šio dizaino „RTX 5080 Noctua“ užims net keturis lizdus pagrindinėje plokštėje. Iš esmės ji yra dvigubai storesnė už „RTX 5080 Founders Edition“, 8 cm ilgesnė ir 1,4 cm platesnė.
ASUS taip pat patvirtina, kad „Noctua“ vaizdo plokštėje naudojama optimizuota garų kameros konstrukcija, fazių keitimo šiluminės juostelės (grafikos procesorius) ir „Max Contact“ technologija, užtikrinanti geresnį šilumos perdavimą tarp aušintuvo ir kitų komponentų.
