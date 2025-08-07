Pietų Korėjos vaizdo plokščių segmente dominuoja NVIDIA
„Danawa“ pasidalijo pirmais duomenimis apie 2025 m. vaizdo plokščių pardavimus Pietų Korėjoje. Ši svetainė nėra mažmenininkė, o kainų palyginimo platforma, nukreipianti vartotojus į konkrečius pasiūlymus. Todėl tai nėra tikrieji pardavimo duomenys, o greičiau vartotojų susidomėjimo ir paieškos tendencijų rodiklis. Kadangi „Danawa“ turi vieną didžiausių pasirinktinių vaizdo plokščių variantų duomenų bazių, ji taip pat teikia informaciją apie tai, kurie modeliai šiuo metu yra labiausiai ieškoti.
Remiantis birželio mėnesio duomenimis (iš esmės tai yra pusmečio apžvalga, kuri greičiausiai bus atnaujinta kitais metais, pateikiant visus 2025 m. skaičius), AMD atrodo sekasi gana gerai, nes ji sudaro kiek daugiau nei 1/5 visų su vaizdo plokštėmis susijusių paieškų platformoje. Ataskaitoje nėra pateikti tikslūs skaičiai, bet iš suskirstymo matyti, kad NVIDIA sudaro apie 76 %, o AMD – 21 %. Šis susidomėjimo lygis yra panašus į 2014 m., kai buvo populiarios „AMD Radeon R9 270“ ir RX 280X vaizdo plokštės. Paskutinį kartą AMD šią rinkos dalį beveik pasiekė 2019 m. su RX 570 ir RX 590.
