„TPV Technology“ įvertinta „EcoVadis Platinum“ tvarumo reitingu – patvirtinta kompanijos pozicija tarp 1 % tvariausių elektronikos gamintojų pasaulyje
Tvarumas ryškiausiomis savo spalvomis. Prasideda naujas etapas – „TPV Technology“, pirmaujančių pasaulinių monitorių prekės ženklų AOC ir „MMD Monitors & Displays“ valdytoja, buvo pripažinta kaip esanti tarp 1 % geriausių savo srities organizacijų pasaulyje pagal tvarumą.
Amsterdamas, 2025 m. rugpjūčio 7 d. „TPV Technology“ – pasaulyje pirmaujantis ekranų tiekėjas ir grupė, kuriai priklauso „TP Vision“, „MMD Monitors and Displays“, AOC ir PPDS – didžiuojasi galėdama pranešti, kad jai buvo suteiktas prestižinis „EcoVadis“ platininis reitingas.
„TPV Technology“, pirmaujanti pasaulinė ekranų tiekėja, pripažinta „EcoVadis“ platininiu medaliu
Kompanija pagal šį reitingą įtraukta tarp 1 % geriausių pasaulio įmonių – tai patvirtino jos poziciją tarp tvariausių ir socialiai atsakingiausių organizacijų pasaulyje. Šis pripažinimas atitinka AOC ir „MMD Monitors & Displays“ įsipareigojimą spręsti klausimus, susijusius su poveikiu žmonėms ir planetai, o taip pat su rizika ir galimybėmis, susijusiomis su ekranų ir verslo tvarumu.
„EcoVadis“ yra pasauliniu mastu pripažintas ir patikimas verslo tvarumo reitingų rengėjas, atliekantis išsamius įmonių metinių tvarumo rezultatų vertinimus tokiose srityse kaip aplinkosauga, darbo ir žmogaus teisės, etika ir tvarūs pirkimai.
2007 m. įkurta „EcoVadis“ jau įvertino daugiau nei 3 milijonus įmonių 185 pasaulio šalyse. 150 000 įmonių gavo bronzos, sidabro, aukso arba platinos medalius pagal kruopščiai parinktą balų sistemą. Išsamią metodikos informaciją galima rasti čia.
Naujų standartų nustatymas
Siekdama sukurti ilgalaikę vertę darbuotojams, klientams, tiekėjams ir bendruomenėms, „TPV Technology“ nuo 2021 m. bendradarbiauja su „EcoVadis“.
Stefan van Sabben, „TPV Technology“ socialinės atsakomybės ir tvarumo vadovas, komentavo: „Dabar esame patekę tarp 1 % geriausių iš visų vertintų įmonių, o tai yra reikšmingas pasiekimas, atspindintis mūsų nuolatinį įsipareigojimą tvarumui ir atsakingai verslo praktikai. Pavyzdžių galima rasti visuose verslo lygiuose – nuo gamyklos iki produktų ilgaamžiškumo naudotojų rankose. Manome, kad įmonės vertė slypi ne tik jos verslo sėkmėje, bet ir teigiamame jos poveikyje žmonėms ir aplinkai.“
Naujausi komentarai