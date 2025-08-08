D. Trump sako, kad „Intel“ generalinis direktorius turi atsistatydinti
„Truth Social“ įraše Trump teigė, kad Tan yra „labai prieštaringas ir turi nedelsiant atsistatydinti. Kito sprendimo šiai problemai nėra“.
Trump įraše nieko daugiau nepasakė, bet akivaizdu, kad tai nuoroda į žinią, kad JAV senatorius Tom Cotton nusiuntė laišką „Intel“ valdybai dėl Tan ryšių su Kinijos įmonėmis, klausdamas, ar jam buvo reikalaujama atsisakyti akcijų, susijusių su Kinijos kariuomene ar komunistų partija.
Tan investavo mažiausiai 200 mln. JAV dolerių į Kinijos pažangiosios gamybos ir lustų įmones, daugiausia per savo rizikos kapitalo įmonę „Walden“. JAV piliečiams nėra neteisėta turėti akcijų Kinijos įmonėse, net jei jos turi ryšių su Kinijos kariuomene, bet tai neteisėta, jei jos yra įtrauktos į JAV iždo Kinijos karinio-pramoninio komplekso įmonių sąrašą. „Reuters“ rašo, kad nėra įrodymų, jog Tan būtų tiesiogiai investavęs į kokią nors šio sąrašo įmonę.
Šaltiniai teigia, kad Tan atsikratė savo akcijų Kinijos įmonėse, tačiau „Reuters“ praneša, kad daugelis jo investicijų vis dar yra aktyvios Kinijos duomenų bazėse.
Cotton taip pat paklausė „Intel“ pirmininko Frank Yeary, ar jis žinojo apie „Cadence Design Systems“ išsiųstus šaukimus į teismą Tan einant CEO pareigas – prieš jam įsidarbinant „Intel“ – ir kokių priemonių buvo imtasi šiai problemai spręsti. „Cadence Design Systems“ prisipažino, kad nuo 2015 iki 2021 m. sąmoningai eksportavo riboto naudojimo elektroninio projektavimo automatizavimo įrankius ir puslaidininkių intelektinę nuosavybę į Kinijos nacionalinį gynybos technologijų universitetą (NUDT). Tan vadovavo „Cadence“ kaip generalinis direktorius nuo 2008 iki 2021 m. ir buvo vykdomasis pirmininkas iki 2023 m. gegužės.
Kas bus toliau, neaišku. Tan „Intel“ valdo nuo 2025 m. kovo mėn. ir mažina įmonės išlaidas, įskaitant 24 000 darbuotojų atleidimą iki metų pabaigos ir didelių naujų lustų gamybos „mega-fabs“ planų Vokietijoje ir Lenkijoje atidėjimą.
Tokiu tempu dėl Intel reikės primokėti kinams, kad gelbėtų nuo bankroto.
Nusivažiavę jie jau senai… Laikosi ant duomenu centrų bet ir tuos jau perima AMD
na intel gali kepti vaflius savo kepyklose, o kai Taivanis su TSMC kazkur toli prie Kinijos, tai jav valdzia trauks inteli uz ausu is bent kokios krizes kiek reikes.