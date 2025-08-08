„PlayStation 5“ pardavimai viršijo 80 mln. vienetų, stipriai lenkia „Xbox“
„Sony“ naujausioje finansinėje ataskaitoje patvirtino, kad visame pasaulyje parduota 80,3 mln. „PlayStation 5“ konsolių. Tai apima 2,5 mln. vienetų per pirmąjį ketvirtį, šiek tiek daugiau nei 2024 finansinių metų pirmąjį ketvirtį. PS5 pardavimų tempas atitinka „PlayStation 4“ pardavimų tempą tuo pačiu jos gyvavimo ciklo etapu. PS5 pardavimai taip pat gerokai lenkia „Xbox Series X|S“.
„Microsoft“ nėra paskelbusi tikslių aparatūros pardavimo skaičių, tačiau pagal apskaičiavimus nuo konsolės išleidimo pasaulyje parduota apie 30 mln. vienetų – tai yra mažiau nei pusė „Sony“ parduotų vienetų skaičiaus.
Per ketvirtį „PlayStation 4“ ir PS5 žaidimų pardavimai pasiekė 65,9 milijono kopijų, tai yra daugiau nei 12 milijonų per metus. Tik 6,9 milijono buvo fizinės žaidimų kopijos, o dominavo skaitmeniniai pardavimai. 83 procentai parduotų žaidimų buvo atsisiųsti, o tai žymi dar vieną žingsnį platformos perėjime nuo fizinių vienetų.
„PlayStation Network“ taip pat išliko stipri, ketvirčio pabaigoje užregistravusi 123 milijonus aktyvių naudotojų per mėnesį. Tai yra nedidelis sumažėjimas, palyginti su kovo mėn. rodikliais, tačiau vis dar viršija praėjusių metų lygį. Tuo tarpu pajamos iš tinklo paslaugų, tokių kaip „PlayStation Plus“, išaugo iki 172,6 mlrd. jenų (1,19 mlrd. JAV dolerių), o papildomas turinys, pvz., DLC ir pirkimai žaidimuose, generavo 292,6 mlrd. jenų (2,02 mlrd. JAV dolerių).
Iš viso „Game & Network Services“ padalinys užfiksavo 936,5 milijardų jenų (6,46 milijardų JAV dolerių) pajamas per ketvirtį, o tai yra 8,3 proc. daugiau nei prieš metus. Veiklos pajamos išaugo daugiau nei 125 proc. iki 148 milijardų jenų (1 milijardas JAV dolerių), iš dalies dėl mažesnių aparatinės įrangos sąnaudų ir mažesnio neigiamo valiutos kurso poveikio.
Naujausi komentarai