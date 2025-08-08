Technews.lt - #1 IT naujienos

„112 Operator“ ir „Road Redemption“ žaidimai siūlomi nemokamai

„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „112 Operator“ ir „Road Redemption“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia paminėti, kad abu žaidimai veikia su „Windows“ operacinėmis sistemomis, o „Road Redemption“ dar ir su „MacOS“. Pasiūlymas dėl „112 Operator“ ir „Road Redemption“ bus aktyvus iki rugpjūčio 14 dienos.

  • „112 Operator“ žaidimą rasite čia.
  • „Road Redemption“ žaidimą rasite čia.

https://youtu.be/UyhCwtS-lL8

  1. Raijmiss parašė:
    2025-08-08 12:52

    Road Redemption sitas tai legendinis :DDDD

