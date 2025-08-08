„112 Operator“ ir „Road Redemption“ žaidimai siūlomi nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „112 Operator“ ir „Road Redemption“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia paminėti, kad abu žaidimai veikia su „Windows“ operacinėmis sistemomis, o „Road Redemption“ dar ir su „MacOS“. Pasiūlymas dėl „112 Operator“ ir „Road Redemption“ bus aktyvus iki rugpjūčio 14 dienos.
https://youtu.be/UyhCwtS-lL8
Road Redemption sitas tai legendinis :DDDD