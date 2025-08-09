Dar vienas NVIDIA skandalas: tiekia vaizdo plokštes juodajai Kinijos rinkai
NVIDIA pastaruoju metu yra stipriai kritikuojama tiek dėl savo produktų kokybės, tiek dėl kainodaros ir marketingo sprendimų, tiek dėl bendravimo su žurnalistais etikos. Dabar prie šio ne ypatingai garbingo sąrašo prisideda ir darbas Kinijos juodojoje rinkoje.
JAV vyriausybė yra paskelbusi sankcijas, ribojančias aukštos klasės vaizdo plokščių patekimą į Kinijos rinką. Kalbame apie aukščiausios klasės vaizdo plokščių modelius, kurie gali būti naudojami dirbtinio intelekto vystyme ar superkompiuteriuose. Taip siekiama ekonominio karo įkarštyje neleisti Kinijai įgauti technologinio pranašumo, naudojant JAV kompanijų sukurtus produktus.
Santykiai tarp „Gamers Nexus“ kanalo ir NVIDIA labai primena „Laisvės TV“ bei „Siena“ kanalų konfliktą su buvusiu Lietuvos ministru pirmininku. „Gamers Nexus“ jau įžiebia ne pirmą skandalą, susijusį su NVIDIA ir tik laiko klausimas, kada bus padarytas dar vienas netikėtas atradimas.
Šį kartą „Gamers Nexus“ atrado, kad NVIDIA rūpinasi slaptu sankcionuojamų vaizdo plokščių patekimu į Kinijos juodąją rinką. Joje nelegaliai platinamos vaizdo plokštės, lyg tai būtų narkotikai ar nelegalūs šaunamieji ginklai. Šaltiniai teigia, kad NVIDIA „laiko vieną akį užmerktą, o kitą – atmerktą“, tai reiškia, kad puikiai žino apie egzistuojančią schemą, prisideda prie jos egzistavimo, bet oficialiai apsimeta, kad to nėra.
Nuo šių žurnalistinių tyrimų kenčia didžiausi kompiuterinės technikos gamintojai, todėl nenuostabu, kad internete jau seniai plinta tokie paveiksliukai, o su „Gamers Nexus“ susipykusių kompanijų skaičius nuolat auga:
Nepaisant tyrimų gausos, žadama, kad tai bus pats didžiausias kada nors buvęs „Gamers Nexus“ tyrimas. Kol kas pateikiamas tik trumpas jo anonsas ir pasiekti rezultatai, o visos detalės bus paviešintos ateityje.
Naujausi komentarai