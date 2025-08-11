AMD išleidžia RX 7400 vaizdo plokštę vos su 43 W galia
AMD pristato „Radeon RX 7400“, skirtą tik žaidimams ir su mažu energijos suvartojimu. Remiantis AMD tinklalapiu, tai yra staliniams kompiuteriams, sukurtas produktas „pažangiems žaidimams ir transliacijoms 1080p raiška“. Jame yra 28 RDNA3 skaičiavimo vienetai, 1792 stream procesoriai, 28 Ray greitintuvai ir 56 AI greitintuvai. Taigi, nepaisant to, kad tai yra žemos klasės vaizdo plokštė, ji vis tiek palaiko Ray Tracing su visais įprastais RDNA3 apribojimais.
AMD patvirtina, kad ši vaizdo plokštė naudoja „Navi 33“ grafikos procesorių ir kad jo galios reitingas yra vos 43 W. Tačiau tai nėra tas pats, kas TBP (bendras plokštės galingumas) ir tikslus TBP lieka nežinomas.
Grafikos plokštė buvo pastebėta „Dell“ sistemoje ir, kaip minėta anksčiau, greičiausiai yra speciali versija vienam OEM. Vaizdo plokštė tikrai nėra galinga, bet ji yra greitesnė nei integruota grafika, kurią siūlo „Core Ultra 200“ staliniai kompiuteriai ir „Raptor Lake Refresh“ procesoriai. Visų pirma, tai tikriausiai yra geresnis sprendimas vaizdo kodavimui, kuris gali būti jos pagrindinė paskirtis. Šiam modeliui nėra oficialios rekomenduojamos kainos.
