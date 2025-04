„Philips Monitors“ siūlo idealius sprendimus hibridinėms darbo aplinkoms

Amsterdamas, 2025 m. balandžio 8 d. – „Philips Monitors“ pristato keletą profesionalių monitorių, specialiai sukurtų hibridinei darbo aplinkai, kuri jau tapo įprastu reiškiniu visame pasaulyje. Verslo organizacijos ir toliau derina darbą biure ir nuotolinį darbą, o „Philips Monitors“ sprendimai užtikrina aukštą produktyvumą nepriklausomai nuo darbuotojo buvimo vietos.

Hibridinio darbo modelio įsigalėjimas pakeitė technologinius reikalavimus darbo vietai, nes darbuotojams dabar reikia sklandžiai pereiti iš vienos darbo aplinkos į kitą. „Philips Monitors“ atsižvelgia į šiuos poreikius ir siūlo puikų jungiamumą, bendradarbiavimo funkcijas ir ergonomišką dizainą.

„Įmonės vis dažniau renkasi lanksčią darbo organizavimo tvarką, todėl reikia monitorių sprendimų, kurie vienodai gerai veiktų ir įmonės, ir namų biure“, – teigia Sergejus Šatovas, „Philips Monitors“ regioninis pardavimų vadybininkas. „Mūsų profesionalių monitorių asortimentas yra sukurtas taip, kad didintų produktyvumą ir kartu užtikrintų naudotojų sveikatą ir gerovę visose darbo aplinkose.“

Pagrindinės „Philips Monitors“ modelių savybės hibridinei darbo aplinkai:

● Integruota vaizdo konferencijų technologija: „Philips 34E1C5600HE“ – itin platus 34 colių monitorius – turi integruotą 5 megapikselių kamerą ir triukšmą slopinantį mikrofoną. 5 megapikselių kamera praverčia virtualių susitikimų su klientais metu, ypač kai dirbama iš namų. Aukštos raiškos kamera užtikrina, kad naudotojas atrodytų profesionaliai ir aiškiai, o triukšmą slopinantis mikrofonas filtruoja foninius garsus (pavyzdžiui, naminių gyvūnų, vaikų ar gatvės triukšmą). Tai svarbu, kad pokalbis būtų sklandus, kokybiškas ir niekas neblaškytų dėmesio. Tai tikrai padeda išlaikyti profesionalumą ir produktyvumą.

● Geresnės prijungimo galimybės: Monitoriai su „Thunderbolt 4“ jungtimis, įskaitant 34 colių itin platų „Philips 34B2U6603CH“, 40 colių 40B1U6903CH ir 49 colių itin platų 49B2U6903CH, yra puikiai suderinami ir su „MacOS“, ir su „Windows“ sistemomis. „Thunderbolt 4“ palengvina darbo vietų konfigūravimą ir valdymą, gerina hibridinių darbuotojų darbo organizavimą ir bendradarbiavimą. Naudojant „Thunderbolt 4“ galima lengvai prijungti aukštos raiškos ekranus ir džiaugtis aukšta duomenų perdavimo sparta ir tam nereikia daugybės laidų. Tai tiesiog gerina produktyvumą, suteikia galimybę viską prijungti lengvai ir greitai. Be to, „Thunderbolt 4“ palaiko kelių monitorių sujungimą į grandinę, suteikdama galimybę paprastai išplėsti darbo erdvę. Spartus duomenų perdavimas svarbus rengiant vaizdo konferencijas, dalijantis failais, dirbant keliomis programomis vienu metu, todėl yra labai naudingas hibridinei darbo aplinkai, kur efektyvumas ir lankstumas yra svarbiausia. Iki 90 W (40B1U6903CH) arba net iki 100 W (34B2U6603CH ir 49B2U6903CH) įkrovimo galia leidžia nešiojamąjį kompiuterį prijungti vienu laidu – tai yra labai patogu ir tvarkinga.● Kelių įrenginių valdymas: 27B2U6903, 34B2U6603CH ir 49B2U6903CH monitoriai turi integruotą „SmartKVM“ jungiklį, kuris leidžia valdyti kelis kompiuterius naudojant vieną prie monitoriaus USB stotelės prijungtą periferinių įrenginių rinkinį. Tereikia tris kartus paspausti „Ctrl“ klavišą, kad būtų įjungtas kitas šaltinis. Tai ypač naudinga tiems, kurie derina darbą skirtingose sistemose. „SmartKVM“ leidžia greičiau persijungti nuo vienos užduoties prie kitos. Pavyzdžiui, taip sukuriama galimybė atsakyti į el. laiškus asmeniniame nešiojamajame kompiuteryje ir rengti prezentaciją kitame kompiuteryje tame pačiame ekrane. Tai supaprastina darbo eigą ir padeda palaikyti organizuotą ir efektyvią darbo vietą.● Vizualinio patogumo funkcijos: „Philips 34E1C5600HE“ ir 34B2U6603CH su 1500R ekrano išlenkimu gerai užpildo žmogaus regėjimo lauką. Tuo tarpu 27B2G5500, 24B2G5200 ir 27B2G5200 turi „TÜV Rheinland Eyesafe RPF 40“ sertifikatą ir „Low Blue Mode“ režimą, kuris sumažina akių patiriamą įtampą.● Efektyvus energijos vartojimas: 27B2G5500, 24B2G5200 ir 27B2G5200 monitoriai su „PowerSensor“ technologija jaučia naudotojo buvimą šalia ir automatiškai sumažina ekrano ryškumą, kai darbo vieta yra tuščia, taip sutaupomi iki 70 % (27B2G5500) ir 80 % (24B2G5200, 27B2G5200) energijos. Tai padeda siekti ir įmonės tvarumo tikslų. Be to, šie monitoriai atkeliauja supakuoti į 100 % perdirbamas pakuotes ir turi TCO 9.0 ir „EPEAT Gold“ sertifikatus. Šiuose monitoriuose netgi įdiegta aparatinė „SoftBlue“ technologija, kuri veiksmingai sumažina ekrano skleidžiamą mėlyną šviesą ir užtikrina patogesnį naudojimą.

● Visą hibridinėms darbo aplinkoms skirtų profesionalių „Philips“ monitorių asortimentą galima įsigyti per įgaliotuosius „Philips Monitors“ pardavėjus ir partnerius.

Daugiau informacijos apie „Philips Monitors“ sprendimus hibridiniam darbui rasite https://www.philips.lt/c-m-so/ monitoriai.