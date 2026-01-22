Satye Nadella įspėja, kad AI nepradėjus naudoti masiškai, tai virs burbulu
Nors Satya Nadella ir toliau yra entuziastingas AI šalininkas, dabar jis įspėja, kad ši technologija galiausiai gali susidurti su masinio spekuliacinių burbulų pasekmėmis. „Microsoft“ generalinis direktorius kalbėjo pirmąją Pasaulio ekonomikos forumo dieną Davose, aiškindamas, kaip dideli kalbos modeliai, pokalbių robotai ir kitos naujausios AI inovacijos gali išvengti „dotcom“ žlugimo likimo.
Nadella mano, kad AI gali būti sėkminga tik tuo atveju, jei ji bus plačiai taikoma ne tik technologijų sektoriuje. Pokalbių robotai ir LLM turi būti integruoti į įvairias pramonės šakas – ir netgi pasiekti ne tik turtingiausias ekonomikas – kad būtų pateisintos beprecedentės kapitalo išlaidos, skatinančios jų plėtrą.
„Kad tai nebūtų burbulas pagal apibrėžimą, reikia, kad jo nauda būtų paskirstyta daug tolygiau“, – sakė Nadella pokalbyje su „BlackRock“ vadovu Larry Finku.
Nadella įspėjo, kad ribotas AI naudojimas tik didžiųjų technologijų kompanijų būtų aiškus ženklas, kad AI iš tiesų yra finansinė burbulas. Vis dėlto jis išlieka optimistiškas, kad AI turi potencialą sukelti tikrai transformacinius pokyčius įvairiose pramonės šakose, pradedant farmacija ir naujų vaistų kūrimu.
Nadella pasitelkė geriausius verslo terminus, kad padarytų įspūdį Pasaulio ekonomikos forumo dalyviams. Pasak „Microsoft“ generalinio direktoriaus, AI bus grindžiama IT pramonės pažanga, pasiekta diegiant debesų ir mobiliuosius sprendimus. Jis teigia, kad ši technologija greitai išplis, žymiai padidins produktyvumą ir apskritai išplės pasaulinę ekonomiką tiek išsivysčiusiose šalyse, tiek už jų ribų.
Jis taip pat pasiūlė, kad įmonės galiausiai galėtų išspręsti intelektinės nuosavybės ir prekių ženklų problemas, kylančias dėl abejotinų AI kūrėjų naudojamų mokymo metodų. Nadella rekomenduoja įmonėms „distiliuoti“ didesnius modelius, perkvalifikuoti LLM pagal savo duomenis ir konkrečius verslo kontekstus. Jis teigia, kad toks požiūris leis pramonės šakoms pasinaudoti keliais modeliais, įskaitant atvirojo kodo modelius, nepriklausomai nuo vieno AI tiekėjo.
